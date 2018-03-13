В «Игре престолов» есть куча необъяснённых моментов, которые каждый раз заставляют фанатов строить новые теории. Красная свадьба, воскресшие персонажи и многое связанное с драконами. Но всё это началось с конкретной сцены — той, где Нед Старк лишается своей головы.

Этот момент не очень длинный, но если вы смотрели внимательно, то заметили, что Нед шепчет что-то перед своей смертью. На этот счёт существует много теорий. Некоторые фанаты думают, что последними словами Неда были «валар моргулис», другие считают, что он думал о происхождении Джона Сноу и произнёс фразу «Я сдержал свое обещание». Есть ещё и третья группа, которая предполагает, что Нед общался с Браном.

Однако все оказалось даже слишком просто. В интервью изданию The Huffington Post Шон Бин рассказал, что Нед Старк «просто молился».

Я точно не знал, существовала ли в то время какая-либо религия. Я просто подумал: «Что бы сделал я, если бы всё это было реальным?». Возможно, помолился бы. Пробормотал бы какие-нибудь слова и успокоился. Шон Бин