Вот как могла выглядеть самая первая игра про ведьмака

Вот как могла выглядеть самая первая игра про ведьмака

Благодаря серии компьютерных игр «Ведьмак» от CD Project RED историю Геральта из Ривии узнали по всему миру. Но, оказывается, первая игра о нём могла увидеть свет ещё в далёком 1997 году!

В сентябре вышло документальное видео Biały Wilk: Historia komputerowego Wiedźmina («Белый Волк: История компьютерного ведьмака»). В нём авторы рассказали о творении CD Project RED, о процессе разработки, о подходе создателей. Вскоре после этого с авторами видео связались программисты студии Metropolis Software. Они рассказали, как в 1997 году готовили игру про Ведьмака. Увы, она так и не увидела свет. Считалось, что от игры остались только скриншоты, но разработчики откопали на старых компьютерах архивные файлы.

Игра по тем временам могла стать настоящей сенсацией. «Ведьмак» работал под DOS, но поддерживал новейшую технологию 3D-графики Voodoo, готовился переход на Direct X. В игре также была динамичная камера, которая следовала за персонажем и показывала разные ракурсы.