Художник Джастин Филдс пару лет назад нарисовал для студии Warner Bros. несколько концепт-артов, которые должны были лечь в основу фильма «Тёмная Лига Справедливости». Увы, кинокомпания так и не сподобилась за всё это время запустить картину в производство, хотя всё время обещает. Недавно режиссёр Джозеф Кан, который был назначен постановщиком картины, опубликовал эти концепт-арты.

«Тёмная Лига Справедливости» — это команда «тёмных» героев DC, которые обладают сверхъестественными силами, но при этом сражаются за правое дело. В разное время в группу входили самые разные участники. Филдс постарался изобразить наиболее известных из них: Джона Константина (Дэн Стивенс), Затанну (Натали Дормер), Джейсона / Демона Этригана (Чиветель Эджиофор), а также Мертвеца, Болотную тварь и Флороник Мена.

Интересно, от чего отталкивался художник, выбирая на роли героев именно этих актёров?