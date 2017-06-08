Вот какие фильмы мы можем увидеть в Киновселенной DC после «Аквамена»

Вот какие фильмы мы можем увидеть в Киновселенной DC после «Аквамена»

После «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера, которая выйдет на экраны 16 ноября этого года, нас ждет сольный фильм про Аквамена. Но что же дальше? Как сообщает Cinemablend, следующими кинокомиксами DC могут стать «Темная Лига Справедливости» и «Бэтгерл».

Warner Bros. уже довольно долгое время пытается снять фильм о «Темной Лиге». Даже несмотря на то, что Даг Лайман («Грань будущего», «Джейсон Борн») совсем недавно покинул пост режиссера, проект продолжает развиваться.

«Бэтгерл», режиссером которой выступит Джосс Уидон, станет первым сольным фильмом из проектов DC про Бэт-семью. Это также будет первая картина, в которой мы увидим жизнь Барбары Гордон с тех пор, как она появилась в «Бэтмене и Робине» (1997).

Планируется, что съемки обоих проектов начнутся уже в следующем году.