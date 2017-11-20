16 января Warner Bros. опубликовала промо-фотографии второй части «Фантастических тварей» и раскрыла подзаголовок сиквела — он будет называться «Преступления Грин-де-Вальда». Мы впервые увидели, как будет выглядеть актёр Джуд Лоу («Шерлок Холмс» от Гая Ричи, «Меч Короля Артура» от Гая Ричи и «Молодой папа») в роли молодого Альбуса Дамблдора.

Журналисты издания Entertainment Weekly взяли интервью у продюсера фильма Дэвида Хеймана. Корреспонденты спросили, почему съёмочная группа выбрала именно Джуда Лоу на роль величайшего волшебника.

Одна из причин состоит в том, что он обладает многими качествами, которые мы ценим в Дамблдоре из фильмов о Гарри Поттере. У него есть авторитет, искра в глазах, он порой бывает очень загадочным. Мы получаем от него всё это, плюс ликование и юношеский пыл. Так что он привносит не только искру, озорство, авторитет и силу, но и в то же время тот самый юношеский пыл. Вы сразу понимаете, почему он стал вашим любимым учителем и одним из самых выдающихся волшебников.

Напомним, роль директора Хогварства и величайшего волшебника Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора в фильмах воплотили два актёра. В первых двух фильмах его сыграл Ричард Харрис, а после смерти актёра образ воплощал Майл Гамбон.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» выходят в ноябре 2018 года.