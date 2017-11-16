«Фантастические твари 2» называются «Преступления Грин-де-Вальда»

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Студия Warner Bros. опубликовала крошечный промо-ролик «Фантастических тварей 2». В нём нет ничего, кроме фотографии актёрского состава, даты выхода — ноябрь 2018 и, главное, полного названия будущего фильма — «Преступления Грин-де-Вальда».

Напомним, Геллерт Грин-де-Вальд — это главный злодей «Фантастических тварей», маг-бунтовщик, мечтающий подчинить волшебникам мир немагов. В прошлом он был близким, очень близким товарищем Дамблдора, но с тех пор, как Геллерт увлёкся терроризмом, их пути разошлись и снова пересекутся как раз в фильме. Грин-де-Вальда играет Джонни Депп, он крайний справа на фото.

Помимо него на изображение попали все основные персонажи «Фантастических тварей», включая даже булочника Ковальски и юношу Криденса, что можно считать спойлером. Ну, и главное: нам впервые представили молодого Дамблдора в исполнении Джуда Лоу. Вот он, крайний слева.

«Фантастические твари 2» называются «Преступления Гриндевальда» 1
Слева направо:
• профессор Альбус Дамблдор (Джуд Лоу)
• проклятый юноша Криденс Бэрбоун (Эзра Миллер)
циркачка, имя которой пока не объявлено (Клаудия Ким)
Лита Лестрейндж (Зои Кравиц)
Тесей Саламандер, брат Ньюта (Каллум Тёрнер)
• аврор Тина Гольдштейн (Кэтри Уотерстон)
• магозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн)
• пекарь-немаг Якоб Ковальски (Дэн Фоглер)
Куини Гольдштейн, сестра Тины (Элисон Судол)
• маг-террорист Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп)

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Что будет в сиквеле и чего мы ждём: Париж, Ньют Саламандер, Лета Лестрейндж, семья Дамблдоров и отношения Альбуса и Грин-де-Вальда.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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