Студия Warner Bros. опубликовала крошечный промо-ролик «Фантастических тварей 2». В нём нет ничего, кроме фотографии актёрского состава, даты выхода — ноябрь 2018 и, главное, полного названия будущего фильма — «Преступления Грин-де-Вальда».
Напомним, Геллерт Грин-де-Вальд — это главный злодей «Фантастических тварей», маг-бунтовщик, мечтающий подчинить волшебникам мир немагов. В прошлом он был близким, очень близким товарищем Дамблдора, но с тех пор, как Геллерт увлёкся терроризмом, их пути разошлись и снова пересекутся как раз в фильме. Грин-де-Вальда играет Джонни Депп, он крайний справа на фото.
Помимо него на изображение попали все основные персонажи «Фантастических тварей», включая даже булочника Ковальски и юношу Криденса, что можно считать спойлером. Ну, и главное: нам впервые представили молодого Дамблдора в исполнении Джуда Лоу. Вот он, крайний слева.
• профессор Альбус Дамблдор (Джуд Лоу)
• проклятый юноша Криденс Бэрбоун (Эзра Миллер)
• циркачка, имя которой пока не объявлено (Клаудия Ким)
• Лита Лестрейндж (Зои Кравиц)
• Тесей Саламандер, брат Ньюта (Каллум Тёрнер)
• аврор Тина Гольдштейн (Кэтри Уотерстон)
• магозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн)
• пекарь-немаг Якоб Ковальски (Дэн Фоглер)
• Куини Гольдштейн, сестра Тины (Элисон Судол)
• маг-террорист Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп)
О фильме
«Фантастические твари 2»: продолжение и что в нём покажут
Что будет в сиквеле и чего мы ждём: Париж, Ньют Саламандер, Лета Лестрейндж, семья Дамблдоров и отношения Альбуса и Грин-де-Вальда.
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.