Несколько недель назад мы узнали, что Amazon готовит фэнтезийный сериал во вселенной Толкина «Властелин колец». Сервис заплатил около 250 миллионов долларов, чтобы выкупить права у наследников писателя. СМИ сообщали, что на эти права также претендовали Netflix и Hulu, а вот кабельный канал HBO, подаривший миру знаменитую «Игру престолов», отказался от участия в гонке. Исполнительный директор Ричард Плеплер рассказал, почему так произошло.

Я предпочитаю работать с IP [интеллектуальной собственностью], которая принадлежит нам на 100%. И я предпочитаю работать с теми продуктами, которые неразрывно связаны с нашими брендами.

В одном из своих интервью Плеплер так же подчеркнул, что у HBO в разработке пять спин-оффов «Игры престолов», каждый из которых может стать достойным фэнтези-сериалом. Иными словами, для HBO ниша фэнтези так или иначе будет покрыта.

Не исключено, что дело не только в уже имеющихся проектах, но и в цене на права. Amazon планирует расширять своё влияние на рынок, и поэтому компания готова вложить такую сумму в будущий проект. В то же время, канал HBO уже давно привлёк аудиторию любителей фэнтези, поэтому с их точки зрения мудрее вложить 250 миллионов в производство новых сериалов и сезонов к старым.

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Кот-редактор
Кот-редактор

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