Несколько недель назад мы узнали, что Amazon готовит фэнтезийный сериал во вселенной Толкина «Властелин колец». Сервис заплатил около 250 миллионов долларов, чтобы выкупить права у наследников писателя. СМИ сообщали, что на эти права также претендовали Netflix и Hulu, а вот кабельный канал HBO, подаривший миру знаменитую «Игру престолов», отказался от участия в гонке. Исполнительный директор Ричард Плеплер рассказал, почему так произошло.
Я предпочитаю работать с IP [интеллектуальной собственностью], которая принадлежит нам на 100%. И я предпочитаю работать с теми продуктами, которые неразрывно связаны с нашими брендами.
В одном из своих интервью Плеплер так же подчеркнул, что у HBO в разработке пять спин-оффов «Игры престолов», каждый из которых может стать достойным фэнтези-сериалом. Иными словами, для HBO ниша фэнтези так или иначе будет покрыта.
Не исключено, что дело не только в уже имеющихся проектах, но и в цене на права. Amazon планирует расширять своё влияние на рынок, и поэтому компания готова вложить такую сумму в будущий проект. В то же время, канал HBO уже давно привлёк аудиторию любителей фэнтези, поэтому с их точки зрения мудрее вложить 250 миллионов в производство новых сериалов и сезонов к старым.
Читайте также
Кристофер Толкин покинул Tolkien Estate, и вот почему это важно
Сын Профессора и главный противник экранизаций ушёл в отставку. Теперь ничто не мешает снять даже «Сильмариллион»!
Чего мы хотим от сериала по «Властелину колец»
Студия Amazon снимет сериал-приквел по Средиземью. Каким он должен быть и что бы мы хотели в нём увидеть? Помимо Тома Бомбадила, конечно!
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.