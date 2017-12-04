Вот почему HBO не стали бороться за права на экранизацию «Властелина колец»

Вот почему HBO не стали бороться за права на экранизацию «Властелина колец»

Несколько недель назад мы узнали, что Amazon готовит фэнтезийный сериал во вселенной Толкина «Властелин колец». Сервис заплатил около 250 миллионов долларов, чтобы выкупить права у наследников писателя. СМИ сообщали, что на эти права также претендовали Netflix и Hulu, а вот кабельный канал HBO, подаривший миру знаменитую «Игру престолов», отказался от участия в гонке. Исполнительный директор Ричард Плеплер рассказал, почему так произошло.

Я предпочитаю работать с IP [интеллектуальной собственностью], которая принадлежит нам на 100%. И я предпочитаю работать с теми продуктами, которые неразрывно связаны с нашими брендами.

В одном из своих интервью Плеплер так же подчеркнул, что у HBO в разработке пять спин-оффов «Игры престолов», каждый из которых может стать достойным фэнтези-сериалом. Иными словами, для HBO ниша фэнтези так или иначе будет покрыта.

Не исключено, что дело не только в уже имеющихся проектах, но и в цене на права. Amazon планирует расширять своё влияние на рынок, и поэтому компания готова вложить такую сумму в будущий проект. В то же время, канал HBO уже давно привлёк аудиторию любителей фэнтези, поэтому с их точки зрения мудрее вложить 250 миллионов в производство новых сериалов и сезонов к старым.