На состоявшемся в Сан-Антонио (штат Техас, США) Всемирном конвенте фэнтези названы лауреаты World Fantasy Award (Всемирной премии фэнтези) — главной жанровой награды англоязычного мира, которая вручается, начиная с 1975 года.

Ранее победители получали приз в виде бюста классика жанра Говарда Лавкрафта, однако ныне облик премии изменился. Из-за обвинения Лавкрафта в расизме и ксенофобии его бюст заменён статуэткой, которая изображает дерево под полной луной. Правда, непонятно, при чём здесь фэнтези… Тем не менее, герои вчерашней церемонии впервые стали обладателями именно такой награды.

Вот лауреатыВсемирной премии фэнтези по итогам прошлого года.

Награду за лучший фэнтези-роман получил триллер The Sudden Appearance of Hope («Внезапное пробуждение надежды») Клэр Норт. Это драматичная история о девушке по имени Хоуп (Надежда) Арден, у которой есть очень странная способность — или проклятие. Начиная с шестнадцатилетия Хоуп никто не запоминает. Отец забывает отвозить её в школу. Мать — покормить. Учитель — проверить домашнее задание. Подруга — поздороваться. С одной стороны, жить фактической невидимкой ох как непросто. С другой, Хоуп может творить, что в голову придёт; даже совершать преступления — ей всё сойдёт с рук. Каков соблазн…

Награда за лучшую повесть досталась The Dream-quest of Vellitt Boe («Сон-квест Веллит Бо») Кидж Джонсон. Героиня книги, профессор Веллитт Бо преподаёт в престижном женском колледже. Когда одна из её учениц сбегает в мир снов, Веллитт отправляется на поиски беглянки. Критики называют эту повесть философским размышлением о женской судьбе в духе Лавкрафта. Ибо квест профессорши приводит её в призрачный мир сновидений и кошмаров, где обитают капризные боги и причудливые существа.

Награду за лучший рассказ получил Das Steingeschöpf («Каменное существо» по-немецки) Дж. В. Андерсон. Это историческое фэнтези, действие которого происходит в альтернативной нацистской Германии, где особая Гильдия расследует дела, связанные с оживающими статуями.

В других номинациях лауреатами Всемирной премии фэнтези стали:

За лучший авторский сборник отмечен A Natural History of Hell: Stories («Естественная история Ада») Джеффри Форда, куда входит дюжина мистических историй, связанных со смертью в разных её проявлениях.

За лучшую антологию награждён Dreaming in the Dark («Мечтать в темноте»), под редакцией Джека Данна — собрание лучших произведений австралийских авторов фэнтези.

Специальную премию для профессионалов получила нехудожественная книга Майкла Леви и Фары Мендлесон Children’s Fantasy Literature: An Introduction («Фэнтези-литература для детей: Введение») — всестороннее изучение детского фэнтези от его истоков в XVI веке до наших дней.

Премию лучшего художника получил Джеффри Алан Лав, иллюстратор книг и комиксов.

За заслуги перед жанром награждены автор «Хроник Шаннары» и многих других фэнтези-произведений американец Терри Брукс и британский историк, писатель и специалист по мифологии Марина Уорнер.