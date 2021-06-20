Вторая часть «Скуби-Ду» запущена в разработку

Об этом сообщил режиссёр мультфильма «Скуби-Ду!» Тони Червони в беседе с ComicBook. По его словам, сиквел уже находится в производстве — на самой-самой ранней стадии. Проект пока что не получил официальный зелёный свет от студии Warner Bros.

Команда первой части должна вернуться в продолжении. Червони даже хотел быть создать целую киновселенную Hanna-Barbera (это название в честь студии, производившей сериал про Скуби-Ду и друзей).

Мы этого ещё не объявили, но сильно взволнованы продолжением. Вся творческая команда, работавшая над первым фильмом, вернётся к работе над вторым и создаст что-то новое. Было здорово трудиться над так называемой кинематографической вселенной Hanna-Barbera, и мы очень рады возвращению

Мультфильм вышел прошлым летом и стал первым проектом Warner Bros., выпущенным по экспериментальной системе: его релиз в кинотеатрах проходил одновременно с премьерой в онлайне. В мировом прокате «Скуби-Ду» собрал 25 млн долларов, однако фильм отлично показал себя на стриминговых сервисах.