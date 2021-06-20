    3
    Новости

    Вторая часть «Скуби-Ду» запущена в разработку

    20 июня 2021
    20.06.2021
    1258
    0 минут на чтение
    Вторая часть «Скуби-Ду» запущена в разработку 1

    Об этом сообщил режиссёр мультфильма «Скуби-Ду!» Тони Червони в беседе с ComicBook. По его словам, сиквел уже находится в производстве — на самой-самой ранней стадии. Проект пока что не получил официальный зелёный свет от студии Warner Bros.

    Команда первой части должна вернуться в продолжении. Червони даже хотел быть создать целую киновселенную Hanna-Barbera (это название в честь студии, производившей сериал про Скуби-Ду и друзей).

    Мы этого ещё не объявили, но сильно взволнованы продолжением. Вся творческая команда, работавшая над первым фильмом, вернётся к работе над вторым и создаст что-то новое. Было здорово трудиться над так называемой кинематографической вселенной Hanna-Barbera, и мы очень рады возвращению

    Мультфильм вышел прошлым летом и стал первым проектом Warner Bros., выпущенным по экспериментальной системе: его релиз в кинотеатрах проходил одновременно с премьерой в онлайне. В мировом прокате «Скуби-Ду» собрал 25 млн долларов, однако фильм отлично показал себя на стриминговых сервисах.

    Читайте также

    Первый трейлер нового мультфильма про Скуби-Ду

    Первый трейлер нового мультфильма «Скуби-Ду!»

     Евгения Блинова |  11.11.2019

    Российская премьера запланирована на 14 мая 2020 года. 

    Роботы-убийцы и «дэбающий» супергерой: вышел новый трейлер «Скуби-Ду!» 1

    Роботы-убийцы и «дэбающий» супергерой: новый трейлер «Скуби-Ду!»

     Дмитрий Кинский |  06.03.2020

    Мультик появится на российских экранах 14 мая.

    Умер один из создателей «Скуби-Ду, где ты!»

    Умер один из создателей «Скуби-Ду, где ты!» Джо Руби

     Дмитрий Кинский |  28.08.2020

    Ему было 87 лет.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    1
    0
    26630
    Русская служба BBC опубликовала документальный фильм «Гарри Поттер: История магии»

    Фильм был снят к выставке, посвященной 20-летию выхода книги «Гарри Поттер и философский камень».

    «Падение Левиафана»: что известно о заключительной книге «Пространства» Джеймса Кори? 2
    0
    32785
    «Падение Левиафана» Джеймса Кори: что известно о последней книге цикла «Пространство»

    В честь юбилея цикла рассказываем, что известно о завершении цикла.

    Марина Беляева «Лес тебя любит»
    0
    81573
    Марина Беляева «Лес тебя любит»

    Во время прогулки пёс забредает в самую глубь чащи и привлекает внимание мрачной хтони, которая не намерена отпускать ни животное, ни хозяйку.

    «Иччи»: якутский хоррор в духе Ари Астера
    0
    91861
    «Иччи»: якутский хоррор в духе Ари Астера

    Хотя фильм получился на стыке авторского и массового кино, большого внимания зрителей он не получил. И очень зря.

    «Вселенная REN-TV» с рептилоидами: если бы лженаучные теории были правдой 1
    0
    100478
    «Вселенная REN-TV» с рептилоидами: если бы лженаучные теории были правдой

    Попробуем описать вселенную, где работает гомеопатия и живут рептилоиды.

    Читаем книгу «Губернатор» Адама Пшехшты — альтернативную историю
    0
    153789
    Читаем книгу «Губернатор» Адама Пшехшты — альтернативную историю

    В отрывке герои совершают вылазку в Петербургский анклав.

    Главные комиксы про супергероев начала 2021 года, вышедшие на русском 1
    0
    160094
    Главные комиксы про супергероев начала 2021 года, вышедшие на русском

    Marvel и DC (и не только)

    Видео: обзор настолок из серии «Замес»
    0
    433010
    Видео: обзор настолок из серии «Замес»

    Бессменный ведущий Семён Пыхтеев разобрал правила «базы» и осветил дополнительные фракции.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить