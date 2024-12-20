Второй фильм трилогии «28 лет спустя» выйдет в январе 2026-го

Sony Pictures заявила, что премьера фильма «28 лет спустя: Костяной храм» стартует 16 января 2026-го — всего через полгода после выхода первой части трилогии.
Режиссером картины выступит Ниа ДаКоста, снявшая «Капитана Марвел 2» и последнего «Кэндимена». Сценарий написал соавтор франшизы Алекс Гарленд. Других деталей пока нет.
Тем временем «28 лет спустя», который запустит трилогию, выйдет 20 июня 2025-го. Он станет сиквелом «28 дней спустя» и «28 недель спустя», главные роли в котором сыграют Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и Джоди Комер.
Первый трейлер фильма собрал свыше 16 млн просмотров и почти 500 тысяч лайков на YouTube.