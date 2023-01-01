Второй сезон «Благих знамений» выйдет этим летом

Нил Гейман рассказал в твиттере, что второй сезон «Благих знамений» ориентировочно должен выйти этим летом.
По словам писателя, перед выходом сериала еще нужно многое успеть сделать — например, озвучить и добавить субтитры на разных языках.
Напомню, что после того, как мы закончим производство, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем вы увидите сериал на своих экранах. Впереди еще много этапов. Каждую иностранную версию надо снабдить дубляжом и субтитрами, например. Так что где-то этим летом. Amazon еще не определился с датами.
Всего во втором сезоне будет шесть эпизодов.
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