Второй трейлер «Людей в чёрном: Интернэшнл»: больше пришельцев!

Новости, Яндекс
0 минут на чтение

Sony выпустила второй трейлер грядущего спин-оффа «Людей в чёрном» с подзаголовком «Интернэшнл» (его так и оставил в нашем прокате). Ролик рассказывает больше о том, как героиня Тессы Томпсон попала в агентство, а также демонстрирует совершенно новых пришельцев.

В роли главных злодеев выступают инопланетяне, способные менять внешность, — как будто бы нам и без этого было мало пасхалок ко вселенной Marvel!

«Люди в черном: Интернэшнл» выйдут в России 12 июня.

Читайте также

В Сети требуют вырезать Лиама Нисона из «Людей в чёрном» после скандала с расистким высказыванием

В Сети требуют вырезать Лиама Нисона из «Людей в чёрном» после скандала с расистcким высказыванием

 07.02.2019

Ранее актёр в интервью упомянул случай из своей молодости, когда после изнасилования подруги он искал «любого чёрного ублюдка», чтобы его убить.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики