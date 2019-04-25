Второй трейлер «Людей в чёрном: Интернэшнл»: больше пришельцев!

Sony выпустила второй трейлер грядущего спин-оффа «Людей в чёрном» с подзаголовком «Интернэшнл» (его так и оставил в нашем прокате). Ролик рассказывает больше о том, как героиня Тессы Томпсон попала в агентство, а также демонстрирует совершенно новых пришельцев.

В роли главных злодеев выступают инопланетяне, способные менять внешность, — как будто бы нам и без этого было мало пасхалок ко вселенной Marvel!

«Люди в черном: Интернэшнл» выйдут в России 12 июня.