Второй трейлер научно-фантастической драмы «К звёздам» с Брэдом Питтом в главном роли

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Disney выпустила второй трейлер научно-фантастической драмы студии Fox «К звёздам». Ролик уже больше внимания уделяет космическим видам и другим планетам.

Действие картины разворачивается в недалёком будущем вокруг инженера-астронавта Роя Макбрайда. Он отправляется к дальним границам Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца и разгадать тайну, которая угрожает жизни на нашей планеты. Его путешествие раскроет секреты, которые бросают вызов самому человеческому существованию и нашему месту в космосе.

Также компания представила новый постер:

Картину поставил Джеймс Грэй («Затерянный город Z», «Роковая страсть», «Любовники»), главные роли исполнили Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Лив Тайлер и Дональд Сазерленд.

Путешествие на Луну намечено на 26 сентября.

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Масштаб замысла завораживает, а от красоты и мастерства его воплощения захватывает дух.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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