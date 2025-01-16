«Вы должны постоянно ломать шаблоны» — Джеймс Кэмерон про съемки «Аватара 3»

Джеймс Кэмерон в беседе с Empire поделился деталями «Аватара 3», который получил подзаголовок «Огонь и пепел».
Режиссер намекнул, что в новой части ставки будут повышены, а история преподнесет несколько «смелых решений».
Джеймс Кэмерон
Мы только начинаем импровизировать, перекручивать и переворачивать. Если вы не решаетесь на смелый выбор, то впустую тратите время и деньги. Но и этого мало для достижения успеха — вы должны ломать шаблоны каждый чертов раз.
Премьера «Огня и пепла» ожидается 19 декабря 2025 года.
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