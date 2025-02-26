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Новости

Выдыхаем: астероид 2024 YR4 пролетит мимо Земли

Дмитрий Кинский
26 февраля 13:34
162
1 минута на чтение
NASA и Европейское космическое агентство (ESA) после двух месяцев наблюдений почти полностью исключили угрозу со стороны астероида 2024 YR4.
В какой-то момент вероятность столкновения космического тела с Землей достигала примерно 3%, однако теперь NASA снизила ее до 0,0017%, а ESA — до 0,001%. Значит, астероид благополучно пройдет мимо Земли в 2032 году.
Глава Центра изучения околоземных объектов NASA Пол Чодас отметил, что именно таких результатов ожидали в агентстве с самого начала, но не были уверены на 100%. Теперь же шансы столкновения с Землей точно не возрастут.
Пока остается вероятность в 1,7%, что 2024 YR4 попадет в Луну. Однако, по мнению ученых, с течением времени процент также уменьшится.
В марте телескоп «Джеймс Уэбб» увеличит изображение астероида, чтобы точно определить его размер. Пока его диаметр оценивают в 40-90 метров.

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Дмитрий Кинский

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