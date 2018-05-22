Австралийская команда энтузиастов Snowgum Films представила на суд общественности финальный трейлер своего короткометражного фильма «Мост троллей» (Trollbridge) по мотивам одноимённого рассказа Терри Пратчетта из вселенной Плоского мира. Посмотрите, что у них получилось!
Пролёты камеры над роскошными пейзажами, ряд отстроенных декораций и много-много нестыдной компьютерной графики. Неудивительно, что фанаты работали над «Мостом троллей» около 15 лет, привлекая на помощь специалистов по CGI, народное финансировние и самого Терри Пратчетта.
«Мост троллей» относится к циклу про Волшебников и Героев, а главным героем рассказа выступает 80-летний Коэн-варвар. Вместе с говорящим конём старик отправляется на поиски троллей — а всё потому, что когда-то отец завещал ему следующее: «Сынок, когда ты сможешь уложить тролля в поединке, ты сможешь все».
Короткометражка уже готова, и в этом году её будут показывать на разных фестивалях, а уже потом выложат в открытый доступ для всех желающих. Вот здесь можно почитать подробности о проекте, а также помочь энтузиастам деньгами.
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