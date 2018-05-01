В Сети появился новый трейлер «Человека-муравья и Осы» — фантастической комедии, действие которой разворачивается во вселенной Marvel. На этот раз Скотту Лэнгу и его напарникам необходимо остановить преступника по прозвищу Призрак.

Дубляж:

Судя по всему, особенность с уменьшением и увеличением объектов и существ в сиквеле получит новое развитие. В ролике герои активно уменьшают и увеличивают всё, что попадётся под руку — как вам миниатюрный автомобиль, гигантский муравей-барабанщик и небоскрёб размером с чемодан?

Действие «Человека-муравья и Осы» развернётся до событий «Войны бесконечности» — впервые в истории Киновселенной Marvel. Премьера фильма намечена на на 5 июля.