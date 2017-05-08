Вышел первый трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Вышел первый трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049»

8 мая в Сети появился полноценный трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049» — продолжение ленты 1982 года Ридли Скотта.

Действие сиквела разворачивается спустя 30 лет после событий оригинального фильма. Офицер полиции Кей (Райан Гослинг) находит ниточки, которые ведут к старой тайне. Но чтобы понять происходящее он должен найти Рика Декарда (Харрисона Форда), пропавшего 30 лет назад.

Кроме Гослинга и Форда в ленте появятся Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас и Эдвард Джеймс Олмос (вернётся к роли Эдуардо Гаффа).

Подробности о фильме «Бегущий по лезвию 2049»: кадры, сюжет, подробности Рейтинг R, минимум графики, Харрисон Форд — мы собрали в один пост всё, что известно о будущем фильме Дени Вильнёва.