8 мая в Сети появился полноценный трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049» — продолжение ленты 1982 года Ридли Скотта.

Действие сиквела разворачивается спустя 30 лет после событий оригинального фильма. Офицер полиции Кей (Райан Гослинг) находит ниточки, которые ведут к старой тайне. Но чтобы понять происходящее он должен найти Рика Декарда (Харрисона Форда), пропавшего 30 лет назад.

Кроме Гослинга и Форда в ленте появятся Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас и Эдвард Джеймс Олмос (вернётся к роли Эдуардо Гаффа).

Подробности о фильме

«Бегущий по лезвию 2049»: 6

«Бегущий по лезвию 2049»: кадры, сюжет, подробности

Опубликовано: 22.12.2016

Рейтинг R, минимум графики, Харрисон Форд — мы собрали в один пост всё, что известно о будущем фильме Дени Вильнёва.

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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.