Вышел полноценный трейлер фильма «Гоголь. Вий» Кот-редактор 10.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение В Сети появился новый трейлер отечественного мистического фильма «Гоголь. Вий». Это продолжение прошлогодней картины «Гоголь. Начало», в которой рассказывается о приключениях писателя Гоголя. По сюжету он расследует таинственные происшествия и позже пишет о них в своих книгах. Вот как звучит синопсис второй части фильма: Жуткие убийства в селе Диканька продолжаются. Жертвами загадочного Всадника стали уже одиннадцать девушек. Гоголя все чаще начинают преследовать обмороки, сопровождающиеся видениями, но он верит, что это — сила, приближающая его к поимке душегуба. Однако, когда Гоголь узнает, что следующей жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, он теряется: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на помощь герою приходит охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут. Вдвоем они проведут три страшных ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия. Авторы задумали «Гоголь» как полноценный сериал, который будут прокатывать в кинотеатрах по 2 серии сразу. Первая часть, «Гоголь. Начало», вышла 31 августа 2017 года. В ней, по сути, «склеены» первый и второй эпизод сериала. То же самое и с «Вием», который на самом деле — третья и четвёртая серии. Третий фильм (пятая и шестая серия), «Гоголь. Страшная месть, выйдет 31 августа 2018 года. Заключительные эпизоды, объединённые в фильм «Гоголь. Заколдованное место», планируют показать лишь на канале ТВ-3. Премьера «Гоголь. Вий» состоится 5 апреля 2018 года. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.