В Сети появился новый трейлер отечественного мистического фильма «Гоголь. Вий». Это продолжение прошлогодней картины «Гоголь. Начало», в которой рассказывается о приключениях писателя Гоголя. По сюжету он расследует таинственные происшествия и позже пишет о них в своих книгах.

Вот как звучит синопсис второй части фильма:

Жуткие убийства в селе Диканька продолжаются. Жертвами загадочного Всадника стали уже одиннадцать девушек. Гоголя все чаще начинают преследовать обмороки, сопровождающиеся видениями, но он верит, что это — сила, приближающая его к поимке душегуба. Однако, когда Гоголь узнает, что следующей жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, он теряется: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на помощь герою приходит охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут. Вдвоем они проведут три страшных ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия.

Авторы задумали «Гоголь» как полноценный сериал, который будут прокатывать в кинотеатрах по 2 серии сразу. Первая часть, «Гоголь. Начало», вышла 31 августа 2017 года. В ней, по сути, «склеены» первый и второй эпизод сериала. То же самое и с «Вием», который на самом деле — третья и четвёртая серии. Третий фильм (пятая и шестая серия), «Гоголь. Страшная месть, выйдет 31 августа 2018 года. Заключительные эпизоды, объединённые в фильм «Гоголь. Заколдованное место», планируют показать лишь на канале ТВ-3.

Премьера «Гоголь. Вий» состоится 5 апреля 2018 года.