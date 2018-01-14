В Сети появился полноценный трейлер сериала «Террор», который основан на одноимённом романе фантаста Дэна Симмонса. Правообладатели запретили смотреть его из России на YouTube, так что вы можете глянуть ролик Вконтакте:

Сериал, как и книга, рассказывает о событиях 1847 года во время экспедиции по освоению Арктики. Офицер Королевского военно-морского флота сэр Джон Франклин командует кораблями «Террор» и «Эребус» и отправляет экспедицию на исследование Северно-Западного прохода. В скором времени экипаж подвергается нападению неизвестного чудовища, и участникам остаётся только бороться за выживание. Сам роман опирается на реальную историю Джона Франклина.

На промо-фотографии можно увидеть актёров, которые сыграли главных героев:

Слева — это Френсис Крозье в исполнении Джареда Харриса («Шерлок Холмс: Игра теней», «За гранью»). По центру — Джон Франклин, которого играет Киаран Хайндс («Игра престолов», «Лига справедливости»). А справа — Джеймс Фицджеймс в исполнении Тобайса Мензиса («Игра престолов», «Горец»).

Напомним, исполнительными продюсерами сериала выступают Ридли Скотт, Дэвид Цукер («Человек в высоком замке») и Гаймон Кесседи («Игра престолов»). В основу шоу лёг сценарий, написанный Дейвом Каджганичем («Правдивая история», «Вторжение»).

10 эпизодов начнут выходить 27 марта.