Вышел полноценный трейлер сериала «Террор» по мотивам романа Дэна Симмонса Кот-редактор 14.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение В Сети появился полноценный трейлер сериала «Террор», который основан на одноимённом романе фантаста Дэна Симмонса. Правообладатели запретили смотреть его из России на YouTube, так что вы можете глянуть ролик Вконтакте: Сериал, как и книга, рассказывает о событиях 1847 года во время экспедиции по освоению Арктики. Офицер Королевского военно-морского флота сэр Джон Франклин командует кораблями «Террор» и «Эребус» и отправляет экспедицию на исследование Северно-Западного прохода. В скором времени экипаж подвергается нападению неизвестного чудовища, и участникам остаётся только бороться за выживание. Сам роман опирается на реальную историю Джона Франклина. На промо-фотографии можно увидеть актёров, которые сыграли главных героев: Слева — это Френсис Крозье в исполнении Джареда Харриса («Шерлок Холмс: Игра теней», «За гранью»). По центру — Джон Франклин, которого играет Киаран Хайндс («Игра престолов», «Лига справедливости»). А справа — Джеймс Фицджеймс в исполнении Тобайса Мензиса («Игра престолов», «Горец»). Напомним, исполнительными продюсерами сериала выступают Ридли Скотт, Дэвид Цукер («Человек в высоком замке») и Гаймон Кесседи («Игра престолов»). В основу шоу лёг сценарий, написанный Дейвом Каджганичем («Правдивая история», «Вторжение»). 10 эпизодов начнут выходить 27 марта. Читайте также Дэн Симмонс «Террор» 01.05.2008 Ужас дальнего Севера. Исследователи обнаружили корабль «Террор», пропавший 168 лет назад 13.09.2016 Это именно тот корабль, чья история описана в романе Дэна Симмонса. Сериал «Террор» по книге Дэна Симмонса «переехал» на 2018 год 21.11.2017 Шоу взял под крыло интернет-гигант Amazon. Новые фантастические сериалы 2018 года, которые мы ждём 18.12.2017 Ужасы Кинга и Мартина, юмор создателя «Футурамы», возвращение «Константина» и «Звёздных врат» и ваш будущий любимый мультсериал. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.