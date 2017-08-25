Вышел тизер 4-го сезона «Чёрного зеркала»

На YouTube-канале Netflix появился тизер 4-го сезона сериала «Чёрное зеркало» (Black Mirror) — мрачной телеантологии о мире победившего прогресса.
В новом сезоне, как и в предыдущем, будет шесть серий. Уже известны их названия, имена режиссёров и актёрский состав. Сценарии для всех серий написал создатель сериала Чарли Брукер. Над вторым эпизодом он работал в соавторстве с Уильямом Бриджесом, который участвовал в написании серии «Заткнись и танцуй» из прошлого сезона.
1. Arkangel
В ролях: Розмари Дэуитт, Бренна Хардинг, Оуэн Тиг
Режиссёр: Джоди Фостер (да, та самая)
2. USS Callister
В ролях: Джесси Племонс, Кристин Милиоти, Джимми Симпсон
Режиссёр: Тоби Хэйнс («Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»)
3. Crocodile
В ролях:Андреа Райзборо, Эндрю Гауэр, Киран Соня Савар
Режиссёр: Джон Хиллкоут («Дорога», «Самый пьяный округ в мире»)
4. Hang the DJ
В ролях: Джорджина Кэмпбелл, Джо Коул, Джордж Благден
Режиссёр: Тим Ван Паттен (первые две серии «Игры престолов»)
5. Metalhead
В ролях: Максин Пик, Джейк Дэйвис, Клинт Дайер
Режиссёр: Дэвид Слэйд («Американские боги»)
6. Black Museum
В ролях: Дуглас Ходж, Летишиа Райт, Бабс Олусанмокун
Режиссёр: Колм Маккарти («Новая эра Z»)
Синопсисы серий не появились, но, судя по всему, речь снова пойдет о мрачном мире будущего, где на фоне высоких технологий разворачиваются жестокие драмы. Сериал выйдет на сервисе Netflix в конце этого года; точная дата пока не известна.
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