Вышел тизер 4-го сезона «Чёрного зеркала»

На YouTube-канале Netflix появился тизер 4-го сезона сериала «Чёрное зеркало» (Black Mirror) — мрачной телеантологии о мире победившего прогресса.

В новом сезоне, как и в предыдущем, будет шесть серий. Уже известны их названия, имена режиссёров и актёрский состав. Сценарии для всех серий написал создатель сериала Чарли Брукер. Над вторым эпизодом он работал в соавторстве с Уильямом Бриджесом, который участвовал в написании серии «Заткнись и танцуй» из прошлого сезона.

1. Arkangel

В ролях: Розмари Дэуитт, Бренна Хардинг, Оуэн Тиг

Режиссёр: Джоди Фостер (да, та самая)

2. USS Callister

В ролях: Джесси Племонс, Кристин Милиоти, Джимми Симпсон

Режиссёр: Тоби Хэйнс («Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»)

3. Crocodile

В ролях:Андреа Райзборо, Эндрю Гауэр, Киран Соня Савар

Режиссёр: Джон Хиллкоут («Дорога», «Самый пьяный округ в мире»)

4. Hang the DJ

В ролях: Джорджина Кэмпбелл, Джо Коул, Джордж Благден

Режиссёр: Тим Ван Паттен (первые две серии «Игры престолов»)

5. Metalhead

В ролях: Максин Пик, Джейк Дэйвис, Клинт Дайер

Режиссёр: Дэвид Слэйд («Американские боги»)

6. Black Museum

В ролях: Дуглас Ходж, Летишиа Райт, Бабс Олусанмокун

Режиссёр: Колм Маккарти («Новая эра Z»)

Синопсисы серий не появились, но, судя по всему, речь снова пойдет о мрачном мире будущего, где на фоне высоких технологий разворачиваются жестокие драмы. Сериал выйдет на сервисе Netflix в конце этого года; точная дата пока не известна.

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