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Вышел трейлер аниме «Дни Сакамото» про киллера на пенсии
Андрей Квасков
13 ноября 17:05
33
1 минута на чтение
Netflix выпустил трейлер  аниме «Дни Сакамото» (Sakamoto Days) — адаптации комедийной манги, которая начала выходить в 2020 году.
Синопсис
Таро Сакамото был профессиональным киллером. Другие наёмники им восхищались, а злодеи боялись. Но однажды... Сакамото влюбился! Завязал с криминалом, женился, стал отцом и в итоге... Разжирел! Толстый дядька из соседнего магазина — в прошлом непревзойдённый убийца! Сможет ли он уберечь свою семью от опасности?
Аниме разделят на две части: первая ожидается 11 января, а вторая выйдет в июле 2025-го.
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Андрей Квасков
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