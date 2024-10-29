Вышел трейлер аниме «Дни Сакамото» про киллера на пенсии

Netflix выпустил трейлер аниме «Дни Сакамото» (Sakamoto Days) — адаптации комедийной манги, которая начала выходить в 2020 году.
Синопсис
Таро Сакамото был профессиональным киллером. Другие наёмники им восхищались, а злодеи боялись. Но однажды... Сакамото влюбился! Завязал с криминалом, женился, стал отцом и в итоге... Разжирел! Толстый дядька из соседнего магазина — в прошлом непревзойдённый убийца! Сможет ли он уберечь свою семью от опасности?
Аниме разделят на две части: первая ожидается 11 января, а вторая выйдет в июле 2025-го.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.