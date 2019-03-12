Вышел второй трейлер «Аладдина»: больше сказки и шуток Джинни

Disney наконец-то выпустили полноценный трейлер киноадаптации «Аладдина» Гая Ричи, который во всей красе показывает, что из себя представляет будущий фильм: вот вам озорные погони в фирменном стиле, вот атмосфера сказки, шуточки Джинни и, разумеется, песни.

Ранее компания Джинна в исполнении Уилла Смита показывала лишь мельком — в 30-секундном отрывке. Однако реакция в сети на него была неоднозначная — зрители высмеяли слабую компьютерную графику и новый образ джина. По данным СМИ, из-за этого Disney пришлось раньше времени выпустить тизер «Холодного сердца 2».

Аладдина сыграл молодой канадский актёр Мен Массуд. Жасмин воплотила британская актриса Наоми Скотт («Могучие рейнджеры»), а злодея Джафара сыграл Марван Кензари («Мумия», «Тайна 7 сестёр»).

Премьера фильма в России состоится 23 мая.