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Как сообщает The Hollywood Reporter, компания Warner Bros. собирается перезапустить «Альфа» — семейный ситком 1980-х о чудаковатом ворчливом инопланетянине, который упал на Землю и зажил в среднестатистической американской семье. В ребуте Альф вернётся на Землю, но поселится уже у других людей. К созданию перезапуска будут причастны сценаристы оригинального сериала — Том Патчетт и Пол Фуско.
Пока что разработка сериала находится на самой ранней стадии; неизвестно даже, на каком канале его покажут.
Оригинальное шоу шло на NBC и продержалось четыре сезона, с 1986 по 1990 год.
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