Как сообщает The Hollywood Reporter, компания Warner Bros. собирается перезапустить «Альфа» — семейный ситком 1980-х о чудаковатом ворчливом инопланетянине, который упал на Землю и зажил в среднестатистической американской семье. В ребуте Альф вернётся на Землю, но поселится уже у других людей. К созданию перезапуска будут причастны сценаристы оригинального сериала — Том Патчетт и Пол Фуско.

Пока что разработка сериала находится на самой ранней стадии; неизвестно даже, на каком канале его покажут.

Оригинальное шоу шло на NBC и продержалось четыре сезона, с 1986 по 1990 год.

«Альф» был в нашем топе лучших сериалов Самые смешные сериалы фантастики и фэнтези Потому что фантастика — это, чёрт возьми, весело!