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Warner Bros. потеряет около 100 миллионов долларов на «Супергерл»

Дмитрий Кинский
30 июня 16:32
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1 минута на чтение
В первые выходные «Супергерл» собрала во всем мире 62,6 миллиона долларов, что оказалось меньше ожиданий DC Studios.
Как сообщают источники Variety, даже если супергеройскому блокбастеру удастся собрать 200 миллионов долларов в прокате, Warner Bros. все равно потеряет около 100 миллионов.
Напомним, бюджет картины составил 170 миллионов долларов. И еще 120 миллионов компания потратила на ее продвижение.
Один из собеседников издания отметил, что фильм мог бы окупиться, если бы заработал 300 миллионов долларов. Но это вряд ли произойдет, поскольку скоро выйдут другие хиты: «Миньоны и монстры», «Моана» и «Человек-паук: Новый день».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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