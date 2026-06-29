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Питер Сафран прокомментировал провальные стартовые сборы «Супергерл»

Дмитрий Кинский
29 июня 12:31
1 минута на чтение
Соруководитель DC Studios Питер Сафран подтвердил, что стартовые сборы «Супергерл» не оправдали ожиданий компании.
Напомним, картина заработала в дебютные выходные всего 68 миллионов долларов при бюджете в 170 миллионов.
Однако глобально это ни на что не повлияет:
Хотя «Супергерл» не оправдала наших ожиданий по кассовым сборам, это лишь один из множества компонентов более широкой долгосрочной стратегии DC Studios, в которую мы по-прежнему верим.
В 2026 году нас ждет еще несколько проектов в киновселенной DC — сериал «Фонари» и хоррор «Глиноликий».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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