«Я не знаю, кто я»: трейлер спецвыпуска «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом

BBC выпустила трейлер спецвыпуска «Доктора Кто», приуроченного к 60-летнему юбилею сериала. В этом эпизоде в сериал вернётся Дэвид Теннант, который вновь исполнит роль Повелителя времени, как и в нескольких старых сезонах «ньюскула».
Почему он? Регенерация Джоди подошла к концу, и в финале сезона она превратилась в Теннанта, нарушив тем самым последовательность.
Кроме того, в спецвыпуске появятся Кэтрин Тейт (вернётся к роли спутницы Донны Ноубл), Нил Патрик Харрис (воплотит некого противника) и Шути Гатва (станет исполнителем роли Доктора после спецвыпуска с Теннантом).
Спецвыпуском занимается Рассел Т. Дэвис, он же станет шоураннером проекта после ухода Чибнелла.
Эпизод запланирован на 2023 год.
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