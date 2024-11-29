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«Я стремлюсь представить новое измерение киноадаптации» — Хидео Кодзима про экранизацию Death Stranding

Андрей Квасков
29 ноября 15:18
221
1 минута на чтение
Хидео Кодзима продолжает по крупицам делиться деталями экранизации Death Stranding.

Теперь японский геймдизайнер отметил, что хочет увидеть от Hammerstone и A24 своего рода инновационную ленту.
Хидео Кодзима
Мою работу часто сравнивают с кино, но в ее основе лежат игры. Я стремлюсь представить новое измерение киноадаптации, которое выходит за рамки простой трансформации игры в фильм с живыми актерами.
У экранизации Death Stranding пока нет ни сценариста, ни режиссера. Сам Кодзима выступит одним из продюсеров.

Что касается игры, то ее сиквел с подзаголовком On the Beach выйдет в 2025 году.

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Андрей Квасков
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