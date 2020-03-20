В середине марта «Яндекс» запустил новый проект — «Галерея нейросетевого искусства», в основе которого лежат понятно какие алгоритмы. Одна из особенностей галереи — в ней не просто «висят» картины, созданные нейросетями, — все эти работы также распределила и курировала нейросеть.

Кроме того, любую из представленных работ можно «купить» — и тогда в галерее будет висеть только «репродукция». Но «купить» можно только одну картину.

Нейронная сеть StyleGAN2 изначально создавалась для того, чтобы генерировать лица, неотличимые от настоящих. В качестве эксперимента её обучили на картинах, относящихся к разным течениям в живописи: абстракционизму, кубизму, сюрреализму, экспрессионизму и так далее. В результате она научилась создавать новые уникальные изображения в разных стилях.