В середине марта «Яндекс» запустил новый проект — «Галерея нейросетевого искусства», в основе которого лежат понятно какие алгоритмы. Одна из особенностей галереи — в ней не просто «висят» картины, созданные нейросетями, — все эти работы также распределила и курировала нейросеть.
Кроме того, любую из представленных работ можно «купить» — и тогда в галерее будет висеть только «репродукция». Но «купить» можно только одну картину.
Нейронная сеть StyleGAN2 изначально создавалась для того, чтобы генерировать лица, неотличимые от настоящих. В качестве эксперимента её обучили на картинах, относящихся к разным течениям в живописи: абстракционизму, кубизму, сюрреализму, экспрессионизму и так далее. В результате она научилась создавать новые уникальные изображения в разных стилях.
Куратором этой галереи стала другая нейронная сеть — она работает в Яндекс.Картинках и отвечает за поиск изображений по словам. Для экспозиции она отобрала из сотен тысяч нейрокартин те, что лучше всего иллюстрируют разные слова, относящиеся к четырём большим темам: «Люди», «Природа», «Город» и «Настроение».
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