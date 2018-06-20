В Москве анонсировали программу по «перезагрузке» научной фантастики в России «Будущее время». В её рамках благотворительный фонд «Система» запускает конкурс научно-фантастических рассказов, в котором вы ещё можете успеть поучаствовать!

До 20 августа комиссия жюри принимает рассказы объёмом от 20 до 80 тысяч знаков. К 31-му августу сформируют лонг-лист, 19 сентября выберут шорт-лист, а победителя объявят 21 ноября. В состав жюри вошли:

Николай В. Кононов (журналист и писатель),

Лев Манович (автор книг по теории новых медиа),

Павел Пепперштейн (художник и писатель),

Константин Северинов (специалист в области молекулярной биологии и профессор Сколковского института науки и технологий),

Давид Ян (предприниматель, основатель компании ABBYY),

Председатель — Галина Юзефович (литературный критик и журналист).

Тема этого года — бессмертие. Вот как развёрнуто её формируют организаторы:

Мы предлагаем посмотреть на вечную для литературы и искусства тему с технологической стороны – каким будет мир, в котором бессмертие достижимо? Это мир всеобщего равенства перед лицом цифрового Абсолюта или общество, в котором неизбежность расслоения, усиленная страхом смерти, станет еще очевиднее? Создаст ли человечество новые законы для умирающих и вечно живущих?

Помимо прочего, приветствуется, если в присланном рассказе автор отобразит несколько точек зрения на происходящее, а в основе его истории будет лежать одна или несколько реально существующих гипотез.

Победитель «Будущего времени» получит премию в полмиллиона рублей! Авторов, чьи работы пройдут в шорт-лист, наградят чуть скромнее — по 100 000 рублей. Все рассказы, попавшие в шорт-лист, будут изданы в отдельном сборник. Позже работы переведут на английский язык.