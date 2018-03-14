Издательство «Росмэн» напоминает, что совсем скоро завершится приём работ на большой литературный конкурс «Новая детская книга». Но время ещё есть — рукописи перестанут принимать 8 апреля в 20:00 по московскому времени.

Организаторы проводят уже IX сезон конкурса. Его цель — найти талантливых авторов, которые пробуют себя в разных жанрах. Отдельная номинация в этом сезоне отдана подростковой мистике, фэнтези и триллерам. Главный приз «Новой детской книги» — контракт с издательством на публикацию романа. Если вы хотите, чтобы вашу рукопись оценили эксперты, обязательно присылайте её на конкурс!

В состав судей в этом году входят писатель Олег Дивов, писательница, переводчица и автор «Мира фантастики» Наталия Осояну, редактор литературного раздела «Мира фантастики» Борис Невский, а также ведущие сотрудники «Росмэн», литературные агенты Наталья Банке и Юлия Гумен, журналист Ирина Лукьянова и редактор сайта Bibliogid.ru и сотрудник Российской государственной детской библиотеки Алексей Копейкин. Как и в прошлом сезоне, «Мир фантастики» вручит свой специальный приз.

Как поучаствовать?

Подготовить файл с рукописью. В номинации «Фэнтези. Мистика. Триллер» принимаются работы от 8 до 15 авторских листов (1 а.л. = 40 000 знаков с пробелами). В файле не должно быть вашей фамилии или контактных данных. Все работы, поступающие на конкурс, вносятся в специальный реестр, где каждой заявке присваивается номер, так что точно ничего не перепутается. Написать в отдельном файле синопсис на 3000 знаков и полностью изложить в нём сюжет (включая развязку). Синопсис – это презентация вашей книги, он нужен жюри для того, чтобы составить адекватное представление о рукописи до её прочтения и потом не забыть её сюжет. Зайти на сайт конкурса в раздел «Приём рукописей» и заполнить форму.

13 июня 2018 года будет объявлен лонг-лист конкурса, 2 июля появится и шорт-лист, куда войдут по 10 заявок из каждой номинации.

С полными правилами можно познакомиться на сайте издательства.

Что это за конкурс? История конкурса «Новая детская книга» Литературный конкурс способен стать полноценной «путёвкой в жизнь» для начинающих писателей, в том числе и фантастов. В России один из самых заметных — «Новая детская книга», который уже в девятый раз проводит издательство «Росмэн». О нём и его победителях мы и расскажем.