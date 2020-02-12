11 февраля на Reddit пользователь под ником u/throwaway573726363 опубликовал полное описание сюжета грядущего «Морбиуса». Он пояснил, что не может раскрыть, откуда у него оказался сценарий — однако модератор сабреддита пояснил, что в личку автор поста смог предоставить некие доказательства правдивости. Однако всё равно стоит запастись скепсисом.

Осторожно, спойлеры! Заметка полна возможных спойлеров к «Морбиусу»! Если не хотите с ними ознакомиться, то рекомендуем почитать наш топ аниме-сериалов 2019-го

Фильм начинается сценой, в которой Майкла Морбиуса награждают Нобелевской премией за достижения в области медицины. Однако во время речи доктор теряет сознание.

Флэшбек: нам показывают детство Майкла, над ним издеваются в школе, потому что он не может ходить без костылей. Стычку прерывает Эмиль Никос (его играет Джаред Харрис), работающий доктором в школе.

Взрослый Майкл общается с Никосом, объясняя, что болезнь прогрессирует. Он подозревает, что долго не протянет, и благодарит Никоса за то, что тот всю жизнь помогает Майклу.

Флэшбек: молодой Майкл в больнице играет в шахматы с Никосом. Разговор с Никосом вдохновляет Майкла стать доктором и найти лекарство от болезни. Никос говорит, что должен пойти проверить другого пациента, и дальше Майкл играет сам с собой.

Взрослый Майкл в больнице Нью-Йорка помогает больной раком девочке, затем идёт принимать медикаменты. Его встречает в помещении Локсиан Краун (его играет Мэтт Смит), которого Морбиус не знает. Краун даёт ему визитку и чемоданчик и сообщает, что может помочь найти лекарство от болезни.

В следующей сцене жена Морбиуса Мартина Бэнкрофт (её сыграла Адрия Архона) колет мужу препараты. Тот снова объясняет, что ему осталось недолго.

Морбиус и Бэнкрофт идут до лаборатории. Майкл говорит, что ему нужно попробовать более радикальный способ лечения. Он открывает чемоданчик, а внутри обнаруживает мёртвую летучую мышь и нож, напоминающий мачете. Морбиус не понимает, что происходит, но изучает мышь — она оказывается из семейства вампиров.

Когда Бэнкрофт уходит, Майкл звонит Крауну и спрашивает про содержимое чемоданчика. Краун объясняет, что страдал от той же болезни и рассказывает про загадочную пещеру в Бразилии.

Морбиус говорит Бэнкрофт, что ему нужно отправиться в пещеру, где его могут вылечить. Жена предостерегает его, но он не слушает.

Мы видим Морбиуса на вертолёте, который подлетает к пещере. По связи Краун рассказывает учёному, что нужно делать. Майкл расплачивается с экипажем, идёт ко входу, режет руку и прикладывает окровавленную ладонь к некому механизму. Из пещеры вылетают летучие мыши, убивая всех на вертолёте. Майкл теряет сознание и исчезает.

Спустя какое-то время он приходит в себя, бродит по Бразилии, находит грузовое судно, идущее в Нью-Йорк, и там прячется. Начинается медленная трансформация в вампира,в ходе которой Морбиус съедает крысу.

На судно внезапно нападают пираты. Это первая экшен-сцена фильма. Морбиус начинает убивать пиратов одного за другим. Вся сцена показана или в тени, или от лица отдельных героев. Автору текста эпизод напомнил кадры из фильмов вроде «Чужие», по его словам сцена выглядит достойно. В конце Морбиус прыгает с корабля и уплывает.

Спустя какое-то время он приходит в себя в Нью-Йорке, и не особо помнит, что произошло. Майкл добирается до бара и просит бармена вызвать скорую. В течение этой сцены Майкл смотрит TV, и там появляется знакомый нам Джей Джона Джеймсон (его играет Джей Кей Симмонс), который вещает о загадочных смертях на грузовом корабле. У Майкла наступает озарение.

Приезжает скорая, Майкла отвозят туда, где он работает. Он рассказывает, что его избили, а костыли украли. Внутри он встречает Бэнкрофт и Никоса, которым рассказывает, что случилось на самом деле. Он просит запереть себя, чтобы никому не навредить.

Жажда крови Морбиуса становится сильнее, она берёт над ним верх. Бэнкрофт и Никос убегают, а сам Морбиус преследует человека в больнице, после чего в него стреляют охранники. Жене удается что-то вколоть Майклу и тот вырубается.

Майкл приходит в себя в лаборатории и обнаруживает… саркофаг! На нём лежит записка с надписью «Все ответы внутри — Локсиас». Майкл открывает саркофаг и видит скелет, облачённый в костюм, повторяющий одеяние Морбиуса из комиксов. Герой смеется, но потом понимает, что каким-то образом способен читать слова на древнем языке, покрывающие саркофаг.

Нас знакомят с Саймоном Страудом (его играет Тайриз Гибсон), который расследует смерти пиратов. Он уверен, что произошло нечто сверхъестественное, но коллеги над ним лишь смеются. Кроме того, Саймон носит механическую перчатку на правой руке, которая дарит ему суперсилы. Это устройство ему сделали в «Оскорп».

Морбиус изучает свои новые способности — часть из них мы видели в трейлере.

Саймон приходит к Эмилю и задаёт ему вопросы о Майкле.

Нам показывают Крауна в канализации какой-то лаборатории. Мы видим, что он сильно отощал, а его тело покрывают татуировки. В какой-то миг он падает на пол.

На Морбиуса в его лаборатории нападает скелет из саркофага, начинается драка. Автор заметки описывают бой как одну из лучших сцен фильма — настолько она безумна. Морбиус крошит череп скелета, и тогда костюм будто сам укрывает вампира.

Локсиас творит на себя что-то вроде заклинания. Потом он выходит на станцию поезда, останавливает чарами состав и высасывает жизнь из всех пассажиров. После этого он становится нормальным — мы видим обычного Мэтта Смита.

Локсиас понимает, что Саймон Страуд может разрушить его план, и потому вселяется в Морбиуса, который проникает в дом Эмиля, где находится агент на данный момент. Начинается бой между Морбиусом и Страудом, в котором случайно погибает учёный. Это приводит Майкла в чувство, и он сдается.

Его отправляют в тюрьму, где его соседом по камере оказывается сам Стервятник из «Человека-паука: Возвращение домой» (играет Майкл Китон). Он шутит, что «щелчок» Таноса сократил тюремный срок на пять лет.

Ночью Морбиус видит Крауна, который применяет что-то вроде призрачной формы. Тот сообщает Майклу, что хочет с ним встретиться в Нью-Йорке, иначе он убьёт жену Майкла. Морбиус собирается с силами и сбегает из тюрьмы, окружённый летучими мышами. Это каким-то образом приводит к отключению электроэнергии тюрьмы, после чего начинается бунт. Преступники на свободе.

Пока Морбиус разбирает с охраной, Стервятник крадёт форму одного из сотрудников тюрьмы. Злодей предлагает Морбиусу вступить в его команду (автор заметки считает это намёком на Зловещую шестёрку), но тот отказывается и на суперскорости отправляется в Нью-Йорк.

В одной из сцен мы видим Мака Гаргина, он же Скорпион (Майкл Мандо), который вырывается из клетки. Из другой освобождается и Клетус Кэсседи, он же Карнаж (Вуди Харрельсон). Автор поста отмечает, что суперзлодей выглядит лучше, чем в концовке «Венома».

Морбиус находит Локсиаса Крауна в Нью-Йорке, который раскрывает, что он и есть скелет в саркофаге. Нынешнее тело — реинкарнация. Морбиус нужен Крауну, чтобы завершить ритуал вечной жизни.

Начинается сражение, по большей части — в воздухе. Автору поста бой напомнил сцены из концовки фильма «Хроника». Морбиусу удаётся победить Крауна при помощи… одной из татуировок на теле противника. Она позволяет высосать жизненную силу из Крауна. После этого Майкл теряет контроль, становится ростом под 3 метра и начинает на всех реветь. Его успокаивает жена.

Морбиус исчезает до появления полиции и снимает костюм. Он проходит мимо стены, на которой нарисован Человек-паук с надписью «убийца» — этот момент мы видели в трейлере. Разница в том, что на герое костюм из «Возвращения домой», а не фильмов Сэма Рэйми.

Фильм завершается сценой похорон Эмиля, где присутствуют Майкл и его жена. Страуд наблюдает за ними издалека.

Следующая сцена — Морбиус прыгает по зданиям Нью-Йорка и в какой-то момент приземляется на биллборд, на котором изображен Питер Паркер с пометкой «разыскивается».

Сцены после титров нет.

Вот и всё. Утечка, в целом, соответствует тому, что мы видели в трейлере и узнали из описания персонажей. Впрочем, энтузиаст мог её написать, опираясь на эти сведения, так что остаётся ждать новых материалов.

Картину поставил Даниэль Эспиноса («Живое»). В российский прокат она выходит 30 июля.