Издание Variety c ссылкой на источник рассказало, кто сыграет главные роли в грядущем сериале по «Тёмной башне» от Amazon. Если помните, интернет-гигант вовсе не отказался от планов на адаптацию, просто авторы решили выждать какое-то время после провальной экранизации с Идрисом Эльбой.

Роль молодого Роланда Дискейна, он же Стрелок, отойдёт Сэму Страйку (Sam Strike), известному по игре в сериалах «Охотник за разумом» Дэвида Финчера и «Летящие в ночи» по повести Джорджа Мартина.

Главного антагониста, которого называют Человек в чёрном и Рендал Флэгг, сыграет Яспер Пяякконен (Jasper Pääkkönen). Недавно он снялся в фильме Спайка Ли «Чёрный клановец», а до этого появился в сериале «Викинги» и нескольких финских проектах.

Напомним, в феврале СМИ рассказали, что Amazon начнёт снимать сериал уже в апреле этого года. У проекта уже набрана команда, которую возглавляют продюсеры Глен Маззара («Ходячие мертвецы»), Акива Голдсман («Титаны», «Звёздный путь: Дискавери») и Стивен Кинг.  В первом сезоне будет 13 часовых эпизодов.

Шоу основано на событиях романа «Колдун и кристалл» и комиксов, которые описывают прошлое Стрелка. Книга рассказывала о дружбе молодого Роланда с друзьями Аланом и Катбертом, а также о трагическом знакомстве с девушкой Сьюзен Дельгадо. Главным антагонистом выступит колдун Мартен Броудклок (Marten Broadcloak), один из советников Стивена, отца Роланда. В центре событий окажется роман Мартена с матерью Роланда Габриэллой. Броудклок — ещё одна личность Рэндалла Флэгга, одного из служителей Алого короля.

Дата выхода сериала, даже ориентировочная, пока не называется.

Amazon отказался от комментариев Variety.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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