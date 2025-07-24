Спорим о творчестве Алекса Гарленда в 182 выпуске «Фантастического подкаста»

Алекс Гарленд: сценарист, писатель, режиссёр и одна из самых значимых фигур современной кинофантастики. В эту запись Роман Файницкий, Денис Старостин и Данила Ряснянский вложили всю любовь и ненависть к автору — и схлестнулись в спорах так, что чуть не открыли для себя пекло взаимной аннигиляции.