Спорим о творчестве Алекса Гарленда в 182 выпуске «Фантастического подкаста»

Алекс Гарленд: сценарист, писатель, режиссёр и одна из самых значимых фигур современной кинофантастики. В эту запись Роман Файницкий, Денис Старостин и Данила Ряснянский вложили всю любовь и ненависть к автору — и схлестнулись в спорах так, что чуть не открыли для себя пекло взаимной аннигиляции.
В этом выпуске:
🏖️ Высаживаемся на «Пляж» Гарленда-писателя, и ищем там Сердце Тьмы.
🌞 Бросаемся в «Пекло» Гарленда-сценариста и греемся в лучах самого солнечного насапанка.
⚖️ Выясняем: кто все-таки был ЗАКОН на съёмках «Дредда»?
🤖 Проходим Тест Тьюринга вместе с роботом «Из машины».
⛔ Идём на первый контакт сквозь джунгли «Аннигиляции».
♂️ Рожаем себя обратно сквозь «Род мужской».
🖥 Тонем в пучине квантовых миров за просмотром «Разрабов».
🗽И наконец, начинаем настоящую гражданскую войну вокруг «Падения Империи» и споров о журналистской этике!