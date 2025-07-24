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#подкаст#режиссёры#Алекс Гарленд

Спорим о творчестве Алекса Гарленда в 182 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
24 июля 14:00
17
1 минута на чтение
Алекс Гарленд: сценарист, писатель, режиссёр и одна из самых значимых фигур современной кинофантастики. В эту запись Роман Файницкий, Денис Старостин и Данила Ряснянский вложили всю любовь и ненависть к автору — и схлестнулись в спорах так, что чуть не открыли для себя пекло взаимной аннигиляции.
В этом выпуске:
🏖️ Высаживаемся на «Пляж» Гарленда-писателя, и ищем там Сердце Тьмы.
🌞 Бросаемся в «Пекло» Гарленда-сценариста и греемся в лучах самого солнечного насапанка.
⚖️ Выясняем: кто все-таки был ЗАКОН на съёмках «Дредда»?
🤖 Проходим Тест Тьюринга вместе с роботом «Из машины».
⛔ Идём на первый контакт сквозь джунгли «Аннигиляции».
♂️ Рожаем себя обратно сквозь «Род мужской».
🖥 Тонем в пучине квантовых миров за просмотром «Разрабов».
🗽И наконец, начинаем настоящую гражданскую войну вокруг «Падения Империи» и споров о журналистской этике!

Предыдущий выпуск

Прокачиваем аугментации в мире Deus Ex в 181 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

17.07.2025

182

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#режиссёры#Алекс Гарленд
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