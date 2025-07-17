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#подкаст#видеоигры#киберпанк#Deus Ex

Прокачиваем аугментации в мире Deus Ex в 181 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
17 июля 16:00
3
1 минута на чтение
🦾 Технологии дают нам силу. Сила обеспечивает господство. Господство ведёт к злоупотреблению.
В 181-м выпуске «Фантастического подкаста» аугментированные киберведущие Данил Ряснянский, Евгений Пекло и Сергей Цилюрик празднуют 25-летие главного иммерсивного симулятора — Deus Ex!
В этом выпуске:
🦿Deus Ex на наших глазах становится пророческим
🦿 Где продолжение?
🦿Парадокс Тесея и резиновое яйцо.

Предыдущий выпуск

Отправляемся назад в будущее в 180 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

10.07.2025

204

Когда эта крошка разгонится до 88 миль в час, ты такое увидишь…

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#видеоигры#киберпанк#Deus Ex
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