Отправляемся назад в будущее в 180 выпуске «Фантастического подкаста»

Выворачивайте карманы, включайте потоковый накопитель и не забудьте зарядить плутониевый реактор — мы отправляемся туда, где дороги не нужны!

Сергей Серебрянский, Борис Блинохватов, Юлий Ким и Кирилл Размыслович собрались в виртуальной студии « Фантастического подкаста » в 2025 году, чтобы обсудить лучшую фантастическую комедию всех времён — «Назад в будущее» и её продолжения.

В этом выпуске:

⏰ Как Земекису и Гейлу удалось создать универсальное кино, не устаревшее и 40 лет спустя.

⏰ Как задержка производства и смена главного актёра сделали первый фильм лучше.

⏰ Вторая часть: нереализованный сценарий, светлое будущее и мрачное настоящее.

⏰ Третья часть: заметные и недоступные отсылки к вестернам и идеальный финал.

⏰ Продолжения: мультсериал, комиксы, видеоигры, настолки, мюзикл и никакой 4-й части.

⏰ Как линия Марти помогла Юлию в жизни.

⏰ Что, чёрт возьми, делает руками сын Эммета Брауна?