Отправляемся назад в будущее в 180 выпуске «Фантастического подкаста»

Выворачивайте карманы, включайте потоковый накопитель и не забудьте зарядить плутониевый реактор — мы отправляемся туда, где дороги не нужны!
Сергей Серебрянский, Борис Блинохватов, Юлий Ким и Кирилл Размыслович собрались в виртуальной студии «Фантастического подкаста» в 2025 году, чтобы обсудить лучшую фантастическую комедию всех времён — «Назад в будущее» и её продолжения.
В этом выпуске:
⏰ Как Земекису и Гейлу удалось создать универсальное кино, не устаревшее и 40 лет спустя.
⏰ Как задержка производства и смена главного актёра сделали первый фильм лучше.
⏰ Вторая часть: нереализованный сценарий, светлое будущее и мрачное настоящее.
⏰ Третья часть: заметные и недоступные отсылки к вестернам и идеальный финал.
⏰ Продолжения: мультсериал, комиксы, видеоигры, настолки, мюзикл и никакой 4-й части.
⏰ Как линия Марти помогла Юлию в жизни.
⏰ Что, чёрт возьми, делает руками сын Эммета Брауна?
А также любимые моменты, снайдер-кат третьей части, облажавшиеся авторы «Чёрной молнии», хронопарадоксы, незаметные отсылки и многое другое.
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