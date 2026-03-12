Отправляемся в космос вместе с классическим сериалом «Звёздный путь» в 212 выпуске «Фантастического подкаста»

Космос. Последний рубеж. И место, куда « Фантастический подкаст » отправляется на сразу на трёх кораблях: ведь это только первый из трёх подкастов, посвящённых великой франшизе «Звёздного Пути»!

В первой части Леонид Мойжес, Павел Ильин, Мара Руднева и Мария Бобова обсудят первые три больших сериала, определивших облик этой вселенной, а вы, дорогие слушатели, сможете узнать:

💫 Как мы познакомились с франшизой сами — и как советуем знакомиться вам.

💫 Какой капитан Звёздного Флота самый лучший?

💫 Чем отличались сериалы друг от друга, и нужно ли их все смотреть со второго сезона?