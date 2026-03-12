КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

#УжасноеБали: 5 современных фильмов ужасов из Индонезии
Мультфильм «Прыгуны»: чего ждать от «оригинального» хита Pixar, чтобы не ошибиться в нём
Мультфильм «Арко»: почему французская «Гостья из будущего» претендует на «Оскар»
«Горец»: вселенная бессмертных и её воплощения

Классика

Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney
Кто такие Кайдзю: Годзилла и компания
Подкасты
#подкаст#Классика сериалов#Star Trek (Звёздный путь)

Отправляемся в космос вместе с классическим сериалом «Звёздный путь» в 212 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
12 марта 14:00
15
1 минута на чтение
Космос. Последний рубеж. И место, куда «Фантастический подкаст» отправляется на сразу на трёх кораблях: ведь это только первый из трёх подкастов, посвящённых великой франшизе «Звёздного Пути»!
В первой части Леонид Мойжес, Павел Ильин, Мара Руднева и Мария Бобова обсудят первые три больших сериала, определивших облик этой вселенной, а вы, дорогие слушатели, сможете узнать:
💫 Как мы познакомились с франшизой сами — и как советуем знакомиться вам.
💫 Какой капитан Звёздного Флота самый лучший?
💫 Чем отличались сериалы друг от друга, и нужно ли их все смотреть со второго сезона?
💫 Хорошо ли классические «Звёздные Пути» состарились, и что современные авторы сериалов могли бы почерпнуть из него?

Предыдущий выпуск

Исследуем все локации жанра метроидвании в 211 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император

05.03.2026

227

Всем прослушавшим будет выдана карта

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

