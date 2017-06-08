Мумии Древнего Египта всем надоели. Невозможно бесконечно смотреть на все эти саркофаги, фараонов, скарабеев и прочие архетипические элементы египетской культуры. Поэтому сегодня мы будем говорить о других мумиях — о современных. И если вы думаете, что мумификация осталась в далёком прошлом, то вы глубоко ошибаетесь.

Шок-контент! Осторожно — материал содержит шокирующие фотографии, которые не рекомендуются к просмотру слабонервным людям и детям. Если вы из таких, лучше почитайте материал о любимых мультсериалах нашего детства.

Мумификация как ритуальное средство сохранения тел была распространена в десятках, если не сотнях древних культур. Если вам кажется, что на Руси такого не было, мы вас разочаруем. Зайдите в любую старую церковь. Мощи святых — классический способ мумификации, их тоже сохраняют целенаправленно, помещая в правильные климатические условия. Мумии — обязательная часть современной христианской культуры. Да и атеизм породил немало мумий — загляните, например, в Мавзолей на Красной площади.

Есть много способов сохранения останков. Египтяне извлекали из тел внутренние органы, помещали останки в щёлочь, а потом перебинтовывали, обильно впрыскивая в труп благовония и сохраняющие составы. В иных культурах тела заполняли смолой, битумом, солями, мёдом и вообще что только не использовали. Но сегодня мы поговорим не о методах мумификации и не о традициях, а о мертвецах, которые после кончины пережили больше приключений, чем при жизни.

Приключения тела

Тела многих известных преступников выставлялись на всеобщее обозрение. Фотографы снимали желающих рядом с трупом Джесси Джеймса и отрезанной головой Хоакина Мурьеты. Но мелкий грабитель Элмер Маккерди, при жизни неизвестный никому, кроме полицейских, посмертно переплюнул всех.

Маккерди был младше знаменитых бандитов Дикого Запада. В 1880-м, когда они уже отходили от дел, он только родился. В 1911 году Элмер с подельниками грабанули поезд на миссурийской железной дороге. Получилось неудачно: Маккерди не рассчитал с нитроглицерином, и большая часть денег сгорела при взрыве. С ещё меньшим успехом они ограбили банк в Канзасе — вскрыть сейф бандиты так и не смогли. Вершиной провалов стало второе ограбление поезда. Бандиты думали, что в нём везут полмиллиона долларов, но улов составил 46 баксов, две бутылки виски, пару револьверов и часы кондуктора. В газетах шутили, что это самое мелкое ограбление поезда в истории. По его итогам Маккерди выследили и 8 октября 1911 года убили в перестрелке. Его пустая жизнь кончилась и началась активная полнокровная смерть.

Тело незадачливого грабителя попало в руки Джозефа Джонсона, владельца похоронного бюро в городке Похаска (Оклахома). Поскольку за Маккерди никто бы не пришёл, Джонсон его забальзамировал по методике, схожей с той, по которой позже забальзамировали Ленина, выбрил, загримировал, одел и выставил в витрине своей конторы в качестве рекламы. Над телом он прибил табличку «Бандит, который не сдавался» и сделал вид, что Маккерди — это известный грабитель и Робин Гуд начала XX века. К Джонсону повалил народ — посмотреть на бандита, а заодно и заказать что-нибудь на могилу родственникам, типа венка или надгробия. Были и заказы на бальзамирование тел.

Но в 1916 году к Джонсону явились два человека, представившиеся братьями Маккерди, которые пришли похоронить родственника по-христиански. Джонсон отдал тело под расписку. Только «братья» оказались Джеймсом и Чарльзом Паттерсонами, владельцами странствующего цирка. Слава о «забальзамированном бандите» расползлась далеко за пределы Похаски, и циркачи решили, что было бы неплохо им завладеть.

С 1916 по 1922 год Маккерди выставляли в цирке Паттерсонов под табличкой «Бандит, которого не смогли взять живым». Затем его продали Луису Сонни, владельцу передвижного музея преступности. У него Маккерди пережил много приключений. Так, в 1933-м он был частью экспозиции, сопровождавшей Трансамериканский марафон от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, а позже использовался для рекламы фильма «Наркотик» мастера кинотрэша Дуэйна Эспера. Режиссёр выставил труп в кинотеатре в день премьеры, причём над телом было написано, что убил «наркомана» лично Эспер.

В 1949 году Сонни умер, и мумия Маккерди отправилась в запасники. К тому времени выглядела она уже не так живо: кожа ссохлась, тело уменьшилось. В 1964 году сын Луиса продал мумию режиссёру Дэвиду Фридману, ещё одному мастеру кинотрэша. Фридман использовал Маккерди как реквизит в картине «Она — уродка».

В 1968 году мумия перешла к индо-канадскому бизнесмену Спуни Сингху, владельцу одного из самых известных музеев восковых фигур — Голливудского. Спуни скупал все восковые фигуры, которые оставались от съёмок, — их часто использовали в качестве «мертвецов». Мумия к тому времени была покрыта слоем воска, и Маккерди было уже не узнать. Но случился казус. Сингх передал мумию канадцам, которым нужны были восковые фигуры для шоу на горе Рашмор, и там сильный ветер повредил тело. Недовольные канадцы вернули Маккерди с отломанными пальцами и мочками ушей Сингху, а тот перепродал подреставрированное тело Эду Лиршу, владельцу парка развлечений в Лонг-Бич. Маккерди стал играть висельника в местной комнате страха.

Судьба смилостивилась к нему лишь в 1976 году, когда в парке Лирша снимали фантастический сериал «Человек за шесть миллионов долларов». Кто-то из участников съёмок задел восковый манекен, тот раскололся, а внутри обнаружились человеческие кости. Началось расследование — одно из самых сложных для судмедэкспертов всех времён. Забальзамированный мужчина, убитый пулей в грудь, мог погибнуть и пять лет назад, и сто. По редкому составу устаревшего бальзамировочного материала и анализу пулевого отверстия определили, что тело старое, а в глотке нашли пенни 1924 года чеканки и билет в музей преступности Луиса Сонни. Элмер Маккерди был идентифицирован.

22 апреля 1977 года, спустя 66 лет после смерти, тело злополучного бандита было предано земле в Гатри, штат Оклахома, недалеко от могилы другого знаменитого — правда, прижизненно — грабителя Билла Дулина. Точное место упокоения Маккерди было засекречено, под самой могильной плитой тела нет — чтобы ставший легендарным труп не украли.

Основа утилитаризма

За 80 лет до Маккерди в Лондоне скончался обеспеченный и уважаемый писатель и философ Джереми Бентам. Он считался предтечей Маркса и вообще человеком прогрессивным по меркам XVIII–XIX веков. Бентам стоял за равноправие полов, свободу слова, запрет рабства и так далее. При жизни Бентам прославился как философ и оратор, а ещё он был богат. Часть своего состояния он завещал Лондонскому университету, но условия завещания были странными. Бентам требовал, чтобы его тело подверглось публичной диссекции в образовательных целях, а затем было мумифицировано и выставлено на всеобщее обозрение в определённой позе.

Вскрытие произвели через два дня после смерти Бентама перед студентами медицинской школы. Были сохранены скелет и забальзамированная голова. Скелет одели в сюртук и штаны покойного, закрепили голову, так что конструкция выглядела точь-в-точь как живой Бентам, сидящий на стуле и глядящий вдаль. Специально для трупа был изготовлен шкаф-кабинет с выгравированным именем философа. Створки открывались, а внутри — Бентам. Как живой, красавец. Тело было передано Университетскому колледжу, где выставляется в главном корпусе по сей день. Трижды в честь юбилеев колледжа Бентам «принимал участие» в заседаниях учёного совета и был помечен как «присутствовал, но не голосовал».

К началу XX века мумия выглядела уже сомнительно — техника бальзамировки всё-таки была несовершенна, и подобные тела требуют постоянного ухода. К тому же студенты часто издевались над экспонатом и писали на лбу Бентама непристойности. Поэтому подлинную голову заменили на восковую (скелет внутри остался «родным»).

Сегодня Бентам по-прежнему там. Подлинная голова тоже не похоронена, но хранится в закрытом помещении. Посмотреть на мумию в Сети — это 180-градусный обзор тела Бентама в той позе, в которой он порой посещает заседания учёного совета. Поистине бессмертный философ.

Египетский таксист

Поразительна история мумификации лондонского таксиста Алана Биллиса. В 2009 году у него, 60-летнего, обнаружился неоперабельный рак лёгких, и жить мистеру Биллису оставалось от силы полгода. Но он был нерелигиозным и весёлым человеком и к тому же уважал науку. Поэтому своё тело он решил завещать именно науке — но не для исследований в области онкологии (таких добровольцев и без него хватает). Нет, Биллис завещал тело археологам, исследовательской группе Стефана Бакли, которая изучала египетскую методику мумификации. По сути, им не хватало только трупа.

Биллис решил стать первым за 3000 лет человеком, мумифицированным «по-египетски». Перед смертью он шутил, что получит посмертное имя Тутан-Алан, и надеялся, что дети запомнят его не как обычного таксиста, а как человека, совершившего нечто особенное.

Алан скончался 14 января 2010 года и был направлен в медицинский центр Шеффилда, где всё уже подготовили для мумификации. Процесс записывался на видео, которое позже вошло в документальный фильм для Channel 4 — помимо операции, там есть интервью с Биллисом и его семьёй. Эксперимент провели максимально близко к историческим источникам. Внутренние органы извлекли через небольшой боковой надрез, а сердце и мозг оставили в теле, как делалось в Египте. Тело дезинфицировали, покрыли смесью смолы, пчелиного воска, растительного масла и других компонентов, которые применялись при мумификации. Труп вымочили в растворе солей, высушили и завернули в ткань; процесс продолжался несколько месяцев.

Сегодня тело Алана Биллиса хранится в Шеффилде. За его состоянием внимательно наблюдают, но, чтобы определить, верно ли произведена реконструкция, понадобится пара тысяч лет. У Алана они есть, он никуда не торопится.

История немецкого доктора

В 1840 году 27-летний немецкий врач Готтфрид Нохе вскоре после окончания Фрайбургского университета приехал в Ла-Гуайру, город на севере Венесуэлы. Он вел обширную практику, прославился как борец с холерой, купил асьенду и преуспевал. Но в 1850-х началась гражданская война. К доктору поступали раненые, и многие умирали в его госпитале. И он задумался, как не дать телам сгнить.

Примерно в те годы Нохе разработал бальзамировочную жидкость на основе хлорида алюминия и начал ставить опыты на мертвецах в своей лаборатории Буэна-Виста. К 1901 году доктор Нохе забальзамировал несколько сотен тел, и некоторые в течение многих лет сохранялись не хуже живых. Формулу своего бальзама Нохе не записывал, и она была утеряна. Удивительно то, что она сохраняла тела без извлечения органов — это напоминало изобретённый на сто лет позже Гюнтером фон Хагенсом метод пластинации, то есть замену воды и липидов человеческого тела на синтетические смолы. Но во времена Нохе такая технология была невозможна.

В 1874 году умер брат Нохе Вильгельм. Готтфрид забальзамировал его и тогда же основал мавзолей Буэна-Виста, ставший семейным склепом. В 1879 году там упокоилась его дочь Анна, позже — её муж Генрих Мюллер. Самому Готтфриду после смерти правильную дозировку заранее заготовленного бальзама ввела его кузина Амалия.

Она оставалась последней жительницей асьенды до 1926 года, после чего мавзолей и имение три года находились без присмотра и подвергались вандализму. В 1929 году мавзолей вскрыли исследователи и отправили мумии семьи Нохе в лабораторию — но формулу его бальзама восстановить так и не смогли. Во многих семьях региона до сих пор хранят мумии родных, забальзамированных Нохе. Студенты медицинских вузов Южной Америки регулярно приезжают сюда в надежде открыть секрет немецкого врача. Мавзолей и асьенда сегодня находятся на территории Национального парка Эль-Авила. Будете в Венесуэле — заезжайте.

Практика сокусинбуцу

Японские монахи-буддисты добровольно посвящали до 5-6 лет своей жизни процессу самомумификации. Эта традиция была только в префектуре Ямагата и только у буддистов направления Ваджраяна; она существовала примерно с XI до XIX века. Известно 24 успешных случая самомумификации, хотя, скорее всего, процесс проходило гораздо больше монахов. Просто их попытки не удались, и тела разложились.

Процесс сокусинбуцу продолжался от 3000 до 3500 дней. Он основывался на строжайшей диете мокудзикигиё («поедая дерево») — поглощении шишек, коры, смолы и прочих продуктов древесного происхождения. Благодаря этому тело теряло весь жир и накапливало урушиол — специфический маслянистый токсин, лежащий в основе японских и китайских лаков. Кроме того, как и лакированную шкатулку, урушиол может сохранить человеческое тело. Также монахи постепенно снижали количество потребляемой влаги, что приводило к усыханию тела и внутренних органов.

Многие монахи умирали посреди процесса (немудрено при такой-то диете), но некоторые доходили до конца. Они спускались в специальную яму и принимали позу, удобную для медитации, а яму замуровывали сверху. Спустя три года её открывали, чтобы убедиться в естественной мумификации монаха.

Аналогичные случаи, правда, единичные, зафиксированы в Китае и Индии. Близка к сокусинбуцу естественная мумификация бурятского религиозного лидера Даши-Доржо Итигэлова — он умер в 1927 году, и его нетленное тело находится в Иволгинском дацане к западу от Улан-Удэ. Учёные исследовали образцы, взятые с мумии Итигэлова, и подтвердили, что степень его сохранности невероятна.

Суммум бонум Амон Ра

В 2008 году в США скончался Клод Рекс Ноуэлл, известный также как Корки Кинг, Корки Ра и Суммум Бонум Амон Ра. Ноуэлл был основателем секты, базирующейся на древнеегипетских религиозных практиках. Как и во всех подобных случаях, секта в первую очередь служила источником дохода. Но это неважно.

Ноэлл придумал религию Суммум в 1975 году — якобы чтобы делиться плодами истины, получаемыми из вселенского эфира. В 1980 году он сменил имя на Суммум Бонум Амон Ра, чтобы всем показать свою метафизическую сущность. Ещё в 1978-м он построил пирамиду для сбора и «зарядки» божественного Суммум Сома Нектара. Дело в том, что в штате Юта, где он тогда жил, запрещено производство алкоголя, зато есть много поблажек для религиозных организаций. Ноуэлл просто производил вино как часть религиозного культа и продавал его на территории общины, что не противоречило законам. Вот и вся религия.

Бизнесов под маркой Суммума у Ноуэлла было много, но самый оригинальный он завёл в середине 2000-х. Он зарегистрировал бюро ритуальных услуг, где предлагал… правильно, мумификацию. Египет же! Процесс заключался в вымачивании тела в растворах солей в течение 77 дней и в целом напоминал мумификацию Алана Биллиса, только без научной основы. В процессе телу должны были читать религиозные мантры, чтобы оно лучше мумифицировалось.

Первым клиентом стал сам Ноуэлл, скончавшийся незадолго до открытия похоронного бюро. Его мумифицированное тело помещено в бронзовый, покрытый сусальным золотом саркофаг и стоит в центре пирамиды Суммума в Солт-Лейк-Сити. Также внутри есть несколько мумифицированных кошек. Кажется, больше клиентов у общины не было.

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На этом разговор про необычные мумии мы завершим. Искренне желаем вам прожить жизнь так круто, чтобы не было необходимости компенсировать её серость посмертными подвигами.