Главные новинки сериалов 2020: фантастика, фэнтези и ужасы

Смотреть в 2020-м фантастику на больших экранах было само по себе сродни фантастике. Но поклонники жанра не стали унывать, а перебрались на стриминговые сервисы и в онлайн-кинотеатры, где в прошлом году от сериалов было не продохнуть. По итогам голосования мы выбрали десятку самых интересных проектов — от переосмысления «Дракулы» и философской научной фантастики до двух очень разных антиутопий. Сериалов было так много, что мы решили разделить список надвое. В этот вошли только новые проекты, появившиеся в 2020 году. О продолжениях вроде второго сезона «Мандалорца» мы расскажем отдельно.

10. Дракула

Продюсеры Стивен Моффат и Марк Гэтисс, создатели «Шерлока» с Камбербэтчем, вернулись на малые экраны — громко, с помпой, запачкав всё в искусственной крови. Дуэт переосмыслил старую недобрую историю Брэма Стокера в своей излюбленной постмодернистской манере. Получилось, с одной стороны, очень нагло, провокативно, стильно и чертовски эффектно. Отдельная благодарность датскому актёру Класу Бангу, который показал древнего кровопийцу во всей красе. С другой стороны, Моффат и Гэтисс снова наступили на те же грабли, что и в последнем сезоне «Шерлока»: содержание попросту не поспевает за формой, и в процессе теряются логика и здравый смысл. Впрочем, если рассматривать «Дракулу» скорее как притчу, то удовольствие можно получить и от концовки третьей серии.

Александр Стрепетилов

9. Ключи Локков

Трагические события вынуждают семью Локков вернуться в давно покинутый фамильный особняк. Там их ждут приключения, связанные с магическими ключами и неким коварным существом, настроенным эти ключи заполучить.

Создатели сериала внесли в комикс-первоисточник немало изменений, чем вызвали очень противоречивую реакцию у фанатов: история осталась мрачной, но приобрела явно семейный рейтинг. Теперь это скорее тёмная сказка, чем мистика и хоррор, и многих довольно-таки жёстких эпизодов из оригинала фанаты не дождались. Но перекраивали комиксовую основу бережно и с фантазией, и результат получился достойный, в том числе благодаря отличной актёрской игре и неплохим спецэффектам. Финал первого сезона наметил ещё больше отличий от первоисточника во втором — хочется верить, что волшебная атмосфера и другие сильные стороны комикса при этом сохранятся.

Наталия Осояну

8. Разрабы

Мы знаем Алекса Гарленда как сценариста эксцентричной и жуткой фантастики вроде фильмов «Пекло», «28 дней спустя», «Из машины» и «Аннигиляция». Его новый сериал — самый «гарлендовский» проект из всех: здесь он и сценарист, и режиссёр, и продюсер, и шоураннер. Получилась драматичная история, которая напоминает и прошлые проекты Гарленда, и сюжеты про Кремниевую долину, и триллеры про корпоративный шпионаж.

«Разрабы» и впрямь начинаются как детективный триллер: сотрудница IT-компании «Амайя» пытается разобраться в таинственной смерти своего молодого человека. А в итоге Гарленд сталкивает зрителя с вопросами, на которые ни у кого нет ответов. Предопределён ли ход событий во Вселенной? Есть ли у людей на самом деле свобода воли? Каковы шансы, что мы живём в симуляции?

Александр Стрепетилов

7. Звёздный путь: Пикар

Сериал, в котором к зрителям вернулся Жан-Люк Пикар в исполнении Патрика Стюарта, повествует о новых приключениях прославленного капитана, ныне адмирала в отставке. Интригующая история начинается с того, что к Пикару обращается за помощью загадочная девушка по имени Даж. Старые и новые герои сойдутся на экране, чтобы разгадать череду секретов, связанных с ромуланцами и их разведкой, андроидами, боргами и, как водится, будущим всех разумных цивилизаций.

«Пикар» вышел далеко не безупречным. Зрителей, незнакомых с вселенной «Звездного пути», может отпугнуть высокий порог вхождения, а знакомых — то, что мир изменился и олицетворяющий старые ценности адмирал выглядит в нём анахронизмом. Ещё хотелось бы увидеть более логичный сюжет и побольше харизматичных героев — кто знает, может быть, второй сезон подарит нам и то, и другое?

Наталия Осояну

6. Дивный новый мир

Экранизация легендарной антиутопии Хаксли сохранила многие важные аспекты оригинала, но при этом переосмыслила роман в современном ключе: в конце концов, ни полигамией, ни культом потребления в наше время никого уже не шокировать. В прекрасном светлом будущем браки упразднены, собственничество под запретом, негативные эмоции подавляют наркотиками, а люди подключены к гигантскому искусственному интеллекту, связывающему всех и каждого.

Порой хочется осуждать странные сценарные решения, неровные характеры героев и скомканную концовку. Но в итоге мы получили как минимум любопытную и достойную интерпретацию классики. А ещё — стильную картинку, отличную актёрскую игру (особая похвала Гарри Ллойду) и повод в очередной раз поразмышлять о том, где заканчивается любовь и начинаются цепи, приковывающие одного человека к другому.

Евгения Сафонова

5. Байки из Петли

Пожалуй, один из самых необычных и самобытных проектов года. Этот медитативный и меланхоличный сериал-мозаика основан на историях и иллюстрациях шведского художника Саймона Столенхага. Рассказы о детях и роботах в антураже альтернативных 1980-х хочется сравнить сразу со всем: здесь есть и нотки алармизма, как в «Чёрном зеркале», и встреча подростков с неизученной опасностью, как в «Очень странных делах», и даже ощущение неизбежной участи в духе «Тьмы».

При эффектной компьютерной графике «Байки из Петли» всё равно создают впечатление очень старомодного проекта, где повествование разворачивается крайне неспешно, а камера несколько минут может снимать только виды природы. И всё это — под невероятно печальные клавишные Филипа Гласса («Шоу Трумана»). Перед нами, безусловно, штучная вещь. Только будьте готовы, что «Байки» нагонят на вас грусти.

Александр Стрепетилов

4. Меня это не устраивает!

Netflix питает симпатию к комиксам Чарльза Форсмана: сериал по мотивам «Конца ***ного мира» получился отличным, а в этом году вышла экранизация ещё одного романа Форсмана — «Меня это не устраивает!». К сожалению, история про бунтующую девочку-подростка из неблагополучной семьи, обнаружившую у себя суперспособности, не завоевала успеха — сериал закрыли после первого сезона. Но это не значит, что он не достоин внимания.

Главную героиню Сидни играет София Лиллис, полюбившаяся всем в новом «Оно». В «Меня это не устраивает!» актриса исполняет привычную роль — Сидни и Бев во многом похожи. Однако Софии удалось показать совсем другую юную девушку — озлобленную, переполненную горечью и обидой на мир, но тянущуюся к другим людям. «Меня это не устраивает!» от Netflix можно посмотреть, чтобы насладиться началом истории, а потом узнать, что было дальше, в комиксе.

Дарья Беленкова

3. Сквозь снег

На Земле наступил новый ледниковый период. Вся жизнь погибла — кроме пассажиров атомного поезда «Сквозь снег», бесконечно движущегося по рельсам, которые опоясывают планету. В поезде царит строгая иерархия: первые вагоны населены богачами и элитой, в середине едут работяги, а в хвосте обитают полулегальные оборванцы. Правит поездом его создатель мистер Уилфорд, обращающийся к пассажирам от имени главной проводницы, Мелани Кэвилл. Порядки поезда не устраивают «хвостовцев», и они начинают борьбу. Но возможны ли перемены и построение справедливого общества в таком хрупком мирке?

«Сквозь снег» — ещё одна вольная экранизация графического романа Жака Лоба, Бенжамена Легранда и Жан-Марка Рошетта. В отличие от полнометражного предшественника, сериал подробнее раскрывает жизнь обитателей поезда. Нам дают посмотреть на историю под разными углами: глазами детектива-хвостовца, борющегося за равенство и справедливость, середняка-работяги, который просто хочет жить и любить, элиты, пытающейся сохранить свои привилегии любой ценой, и, наконец, машиниста — того, кто в ответе за выживание человечества. «Сквозь снег» — неидеальный сериал с местами «мыльными» сюжетными решениями, но с очень любопытным сеттингом, затрагивающим неодназначные этические и социокультурные вопросы.

Дарья Беленкова

2. Воспитанные волками

В 2145 году Земля практически сгинула в пламени кровопролитной войны между верующими и атеистами. На далёкой планете Kepler-22b приземляется корабль-капсула с андроидами по имени Мать и Отец. Они основывают поселение и растят детей из эмбрионов — без памяти о своём роде, без веры. Этой маленькой колонии суждено создать новое Человечество. Но однажды в атмосферу Кеплера входит корабль-ковчег верующих из культа Мистерий Митры…

«Воспитанные волками» — проект сценариста Аарона Гузиковски. Но первые две серии снял Ридли Скотт, он же выступил продюсером сериала, и порой кажется, что «Воспитанные волками» — вещь Скотта от начала и до конца. Создаётся ощущение, что в этом сериале режиссёр пытается сказать всё, что не получилось в последних частях «Чужих», особенно про андроидов. Эта НФ, перенасыщенная библейскими аллюзиями, мощно философствует на тему веры и Бога. Иногда настолько мощно, что происходящее на экране становится откровенно зловещим.

Если вы не поклонник фантастики, поднимающей религиозные темы, посмотреть «Воспитанных волками» стоит хотя бы ради визуальных решений — цветовая палитра, дизайн кораблей и костюмов будто бы сошли с обложек научно-фантастических романов середины века. Такого точно не снимали уже давно.

Дарья Беленкова

1. Призраки усадьбы Блай

«Как же так! Ведь „Призраки усадьбы Блай“ — это продолжение антологии „Призраки дома на холме“, а в списке только новинки!» — заметите вы и будете, в общем-то, правы. С одной стороны. С другой, создатель сериала Майк Флэнеган не раз подчёркивал, что новые «Призраки» — это совсем другая история, и сам сериал прекрасно раскрывает эту мысль.

Если вы смотрели первый сезон, то поначалу схожие элементы будут бросаться в глаза то тут, то там: вот дом с таинственным прошлым, вот беспокойные призраки, вот некая семейная трагедия, вокруг которой всё строится, и, конечно, пара мозголомных эпизодов, в которых время закручивается в кольцо. Но «Призраки усадьбы Блай» ближе не к семейной мистической драме с элементами ужасов, а к готической мрачной сказке о любви вроде «Багрового пика». Никаких скримеров и привидений по углам, зато много сцен с задушевными разговорами у костра и за чаем на кухне, с очаровательными детишками и проявлениями простых и искренних чувств.

Конечно, «Призраки усадьбы Блай» не лишены изъянов: одни сюжетные линии оказываются скомканными, другие и вовсе обрываются в никуда. Да и в сказке — пусть мрачной и трагической — нет нужды так подробно рассказывать о правилах загробного мира, ведь это рушит всю магию.

Но при всех недостатках мало какой сериал так хорошо — пусть и ненамеренно — отражает настроение прошлого года, когда мы сидели на изоляции, каждый день боясь, что неконтролируемый кошмар может унести жизнь кого-то из близких.

Александр Стрепетилов

А ещё в этом году вышли:

«В ночь» — триллер в духе «Лангольеров» о самолёте, который пытается оторваться от рассвета, ведь солнечные лучи начали уничтожать всё живое. По мотивам романа Яцека Дукая «Старость аксолотля».

«Загрузка» — футуристическая комедия от создателей «Офиса», рассказывающая о программисте Нэйтане, чьё сознание после смерти временно переселили в цифровой мир.

«Искатели правды» — комедийный паранормальный детектив от британского дуэта Ника Фроста и Саймона Пегга, лучше всех обыгравший шутки про чипирование и 5G. По духу напоминает «Дирка Джентли» и «Доктора Кто».

«Космические силы» — ещё одна производственная комедия от создателей «Офиса» (теперь при участии Стива Карелла) про формирование нового подразделения США, которое должно обеспечить стране господство на орбите и отправить человека на Луну.

«Послания из другого мира» — экранизация самого необычного квеста в реальности о поиске девушки в Сан-Франциско, авторский проект Джейсона Сигела в духе The OA от Netflix.

«Старгёрл» — новая супергероика по комиксам DC, на сей раз с элементами подростковой драмы. Школьница Кортни находит у отчима Космический жезл, дарующий суперсилы. Теперь героиня собирается воссоздать Общество справедливости Америки, которое погибло десятки лет назад от рук суперзлодеев.

«Страшные сказки: Город ангелов» — мистическая драма от создателей оригинальных «Страшных сказок». Теперь авторы зашли на территорию мексиканского фольклора и национальных конфликтов, которые разжигает демоница Магда в исполнении Натали Дормер.

«Утопия» — пресный американский ремейк одного из самых колоритных британских сериалов. Всё так же рассказывает о группе гиков, нашедших комикс «Утопия», в которым скрыты прошедшие и грядущие события вроде мировых эпидемий.

Вне конкурса: лучший нефантастический сериал Ход королевы История девушки-вундеркинда Бет Хармон в исполнении неземной Ани Тейлор-Джой в первые же недели взлетела в топ Netflix по всему миру. Россия не стала исключением — у нас «Ход королевы» тоже приняли очень тепло. В чём секрет? Прежде всего, это невероятно стильный проект — во всём, от выверенных костюмов главной героини, где используются шахматные элементы, до постановки кадра, игры со светом и восхитительной атмосферы 1960-х. Ещё у сериала был крепкий первоисточник — роман Уолтера Тэвиса, в основе которого лежит очень человечная и понятная история о преодолении себя, знакомая по спортивным драмам. Режиссёр Скотт Фрэнк и его команда добавили сюжету настоящего саспенса — да такого, что оторваться от партий за шахматной доской попросту невозможно. А чтобы все ходы выглядели осмысленными, авторы пригласили в качестве консультантов бывшего чемпиона мира Гарри Каспарова и шахматного тренера Брюса Пандольфини. Но больше всего душу русского зрителя порадовали эпизоды при участии советских шахматистов. Создатели шоу показали, что шахматы в СССР были по-настоящему народной игрой, которая объединяла все поколения. Ну и, в конце концов, такой экранизации настольной игры у нас ещё не было!