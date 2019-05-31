Это лето заставит любого сериаломана запастись напитками и печеньками — и не отлипать от монитора. Потому что на экраны возвращаются самые известные в мире зомби, уже классический сборник социальной фантастики, психоделическая экранизация комиксов, немецкий ответ «Очень странным делам» и продолжение лучшего, на наш взгляд, мультсериала прошлого года. А ещё в июне выйдет последний сезон последнего сериала некогда славной телевселенной Marvel/Netflix, после чего весь проект будет закрыт.

Бойтесь ходячих мертвецов (Fear the Walking Dead), 5 сезон

Когда и где? С 2 июня на AMC

Что? Драма о выживании после зомби-апокалипсиса

О чём? О приключениях добряка Моргана, который после бегства из Александрии принялся спасать бедных и несчастных. Семья Кларков, с которой начинался этот сериал, частью мертва, частью задвинута на второй план.

Чего ждём? Признаться, уже ничего. «Бойтесь ходячих мертвецов» радовал отличным вторым и третьим сезонами, но со сменой шоураннеров скатился в то же болото, что и оригинальный сериал. Впрочем, в нём продолжают появляться новые интересные персонажи. Ковбой Джон, простак с огромным сердцем, и Альтея, журналист без границ, украсили прошлый сезон. Скоро к ним добавится самый яркий антигерой войны с Ниганом — Дуайт. Вернётся и Дэниел Салазар, всё-таки переживший взрыв плотины.

Герои решают продолжить миссию человека, оставлявшего припасы вдоль дороги, и помогать нуждающимся. Надеемся, в пути они встретят кого-то поинтереснее банальных бандитов, — потому что сейчас о сложных конфликтах из начала сериала остаётся только мечтать.

О сериале Почему «Бойтесь ходячих мертвецов» лучше основного сериала Бросайте похождения Рика и Карла и переключайтесь на новую, улучшенную версию сериала. Третий сезон доказал, что спин-офф окончательно превзошёл оригинал, и вот почему.

Чёрное зеркало (Black Mirror), 5 сезон

Когда и где? 5 июня на Netflix

Что? Социальная сатирическая фантастика

О чём? О том, что технологии — это не только благо, но и зло, конечно! Нас ждут три истории: о роботе, который учит верить в себя, о смешении реального мира с виртуальным и о том, как от этого можно до чёртиков устать.

Чего ждём? После новаторского интерактивного эпизода «Брандашмыг» Чарли Брукер оглянулся на первые два сезона «Чёрного зеркала» и уместил в пятый сезон всего три истории. Тизер не дает реального представления о сюжетах эпизодов, но это, в общем, и не нужно. От сериала мы ждем в первую очередь желчного взгляда на технологические новинки — и на то, как они влияют на людей.

На этот раз мишенью станут голосовые помощники типа Siri и Алисы, виртуальная реальность, вытесняющая офлайн-жизнь, и всеобщая одержимость гаджетами. На главные роли снова приглашены звезды — Энтони Маки, Майли Сайрус, Эндрю Скотт, Тофер Грейс.

О сериале Почему вы должны посмотреть «Чёрное зеркало» Каждый выпуск этого сериала ставит неловкие вопросы об обществе и прогрессе. Сейчас «Чёрное зеркало» возрождают, и самое время пересмотреть старые серии.

Крайний космос (Final Space), 2 сезон

Когда и где? С 24 июня на Adult Swim, в России — на «Кинопоиске»

Что? Комедийная космоопера, мультсериал

О чём? О лихом раздолбае Гэри Гудспиде, который по глупости взорвал почти сотню кораблей космического флота. За это его на пять лет отправили на тюремный корабль. Когда срок подошёл к концу, Гэри столкнулся с милым зелёным созданием и взял его под опеку, — а на это существо объявил охоту злой и могущественный Лорд Коммандер. Так Гэри из пилота-неудачника превратился в героя, который спасает галактику от страшного заговора.

Чего ждём? Первый сезон закончился на мощном клиффхэнгере, и один из трейлеров приоткрыл тайну, как именно герои вновь сойдутся вместе. К уже знакомым персонажам присоединятся несколько новых, и всей лихой компании опять предстоит иметь дело со злодеем, мечтающим разобраться с таинственной сущностью под названием «Крайний космос».

Оба трейлера показали, что мультсериал вернётся с формулой «то же самое, только больше и круче». Шоу осталось очень зрелищным и эффектным, а драму всё так же разряжают пошлые взрослые шуточки. «Кинопоиск» приобрёл права на показ первого сезона, так что, возможно, второй сезон тоже можно будет посмотреть на этой площадке.

О сериале «Final Space»: мультсериал, который не стоит пропускать Похоже, перед нами новый феномен, который может встать в один ряд с «Футурамой» и «Риком и Морти».

Рассказ служанки (Handmaid’s Tale), 3 сезон

Когда и где? С 5 июня на Hulu, в России — на Videomore

Что? Антиутопия о тоталитарной теократии и суррогатных матерях-рабынях

О чём? О государстве Галаад, где правят христианские фундаменталисты во главе с Командорами. Здесь женщин низвели до вещей, принадлежащих мужчинам. Джун, одна из Служанок, решает бороться с режимом и вместе с другими пытается организовать Сопротивление.

Чего ждём? Судя по всему, в Галааде наконец зреет восстание. Джун собирается возглавить протестное движение, и весь ролик готовит нас к конфликту — вероятно, кровопролитному. Правда, в интервью авторы пообещали, что на этот раз больше внимания уделят не столько внешним событиям, сколько эволюции персонажей.

О сериале «Рассказ служанки»: феминистская антиутопия Сериал по книге об Америке будущего, где женщин превратили в рабынь, смотрится как красивое артхаусное кино.

Джессика Джонс (Jessica Jones), 3 сезон

Когда? Все серии выйдут 14 июня на Netflix

Что? Супергеройская драма, спин-офф киновселенной Marvel

О чём? Джессика Джонс — частный детектив со сверхспособностями, дурным нравом и ворохом психологических травм, которые она беспрестанно глушит алкоголем. На этот раз девушке бросает вызов её собственная сестра Триш, вознамерившаяся сама стать супергероиней и навести в Нью-Йорке порядок — любыми, даже самыми жестокими методами. Удастся ли бывшим подругам найти общий язык и одолеть безжалостного и чрезвычайно умного маньяка, который объявил Джессике вендетту?

Чего ждём? Третий сезон станет последним для «Джессики Джонс» — и для всей линейки сериалов Marvel от Netflix. Впрочем, эпического подведения итогов и гостевого появления Сорвиголовы или Карателя ждать не стоит. Это всё ещё персональная история Джессики — феминистский нуар-детектив с драками, выпивкой, сексом, чёрным юмором, джазовым саундтреком и размышлениями о женской силе в современном мире.

Увы, любимец фанатов злодей Килгрейв на этот раз, похоже, не вернется даже в камео. Его место займут новые загадочные персонажи в исполнении Бенджамина Уокера («Президент Линкольн: Охотник на вампиров») и Джереми Бобба («Жизнь матрёшки»).

О персонаже Джессика Джонс: всё о героине Marvel Главная героиня осени 2015-го в комиксах и сериале.

Легион (Legion), 3 сезон

Когда? С 24 июня на FX

Что? Сюрреализм, супергеройская мистика по мотивам комиксов Marvel (вселенная Людей Икс)

О чём? Дэвид Холлер — телепат, телекинетик и шизофреник. В будущем ему суждено уничтожить мир. В настоящем люди, которых он прежде называл друзьями, всеми силами пытаются это изменить.

Организация «Третий отдел» хотела нейтрализовать Дэвида, но после столкновения с ней он исчез в неизвестном направлении. Теперь Третий отдел действует сообща со своим (и Дэвида) злейшим врагом: телепатом Амалом Фаруком, прозванным Королём Теней. Если верить видениям из будущего, Фарук — единственный, кто может победить Дэвида и спасти мир. Или ещё есть шанс удержать Дэвида от превращения в Легиона, Разрушителя Миров?..

Чего ждём? «Легион» тоже возвращается на экраны в последний раз: режиссёр Ной Хоули изначально планировал историю на три сезона. Концовка второго перевернула всё с ног на голову, заставив «хороших парней» объединиться с главным злодеем. Куда сценаристы повернут в финале, после такого предсказать невозможно. Дэвид может как исцелиться, так и спятить окончательно.

Единственное, что ясно после трейлеров, — нас ждут отсылки к «Алисе в Стране чудес», щедрая порция фирменной психоделики и игры со временем. Учитывая, что в «Легионе» подтвердили существование мультивселенной и разных временных веток, сценаристам есть где разгуляться.

О сериале «Легион»: психоделическая экранизация комиксов Cериал постоянно заставляет сомневаться: реально ли происходящее? И кто сказал, что мир снов не реален?

Страна Рождества (NOS4A2)

Когда и где? С 2 июня на AMC

Что? Экранизация одноимённого триллера Джо Хилла (сына Стивена Кинга) про вампира-убийцу

О чём? О молодой художнице Вик Маккуин, обладающей сверхъестественным даром. Она выслеживает Чарльза Мэнкса — вампира-убийцу, похищающего детей. Тот питается детскими душами, а всё, что от них остаётся, переносит в жуткую Страну Рождества. Оригинальное название романа/сериала отсылает к номеру машины Мэнкса (NOS4A2 созвучно с «Носферату»).

Чего ждём? Пугающий и интригующий триллер, над которым работает автор оригинального романа. Шоураннером и сценаристом назначен Джэми О’Брайэн, работавший над «Демонами да Винчи». Первые ролики выглядят очень жутко — страху наводит как сверхъестественный, так и человеческий облик Закари Куинто («Звёздный путь», «Американская история ужасов»). Один из самых многообещающих мистических триллеров года.

Тьма (Dark), 2 сезон

Когда и где? Все эпизоды выйдут 21 июня на Netflix

Что? Хронофантастика, триллер

О чём? О тихом немецком городке Виндене, который будоражат новости о пропавшем ребёнке. Дело принимает неожиданный оборот, когда вместо живого мальчика спасатели находят обезображенный труп совсем другого ребёнка… пропавшего в этом месте 33 года назад. Так местные жители узнают о временной петле, которая связывает воедино три эпохи. Или уже четыре?

Чего ждём? Суровой немецкой педантичности, отличной операторской работы и новых мозголомных сюжетных линий. В трейлере нам дали понять, что история растянется на три цикла-сезона. Судя по ролику, мы увидим ещё больше мистических происшествий и заглянем в мрачное будущее. Ждём безупречного каста — одного и того же персонажа (в разные эпохи) играют сразу два-три невероятно похожих актёра.

О сериале «Тьма»: атмосферный триллер по-германски Первый немецкий сериал от Netflix часто сравнивают с «Очень странными делами». На самом деле это совершенно разные истории…

Криптон (Krypton), 2 сезон

Когда и где? С 12 июня на Syfy

Что? Космическая фантастика по комиксам DC

О чём? О предках Супермена на планете Криптон. За сто лет до рождения Кал-Эла планетой правили несколько домов, которые плели интриги друг против друга. На плечи Сег-Элу, будущему дедушке Супермена, ложится неожиданная ноша: спасти Криптон от Брейниака и других опасностей. Но мы-то с вами знаем, что угрозу не устранить — её можно лишь отсрочить.

Чего ждём? У «Криптона» огромный потенциал, из которого можно слепить что угодно: от захватывающего технотриллера до антиутопии, поднимающей вопросы искусственного интеллекта в совершенно другом мире. В первом сезоне авторы пошли по пути подростковой фантастики и не раскрыли всё задуманное. Но второй сезон обещает быть масштабнее и зрелищнее. Вдобавок нам в кои-то веки покажут Лобо — одного из самых брутальных антигероев вселенной DC.

О сериале Сериал «Криптон»: предки Супермена из трущоб У Syfy была возможность сделать по комиксам DC хорошую фантастику, но они предпочли снять драму для подростков.

Мао-Мао: Герои чистого сердца (Mao Mao: Heroes of Pure Heart)

Когда и где? С 28 июня и 1 июля на сервисах Cartoon Network

Что? Приключенческий комедийный мультсериал

О чём? О чёрном коте с катаной, барсуке с киберпротезом и очаровательной летучей мыши. Эта команда закадычных друзей застряла в городке Долина Чистого Сердца. Но герои не унывают, а начинают защищать жителей от сил зла.

Чего ждём? Судя по ролику — отличную авантюрную историю с забавными запоминающимися персонажами и странным сеттингом а-ля технофэнтези. Сценаристом выступил автор и раскадровщик комедийного экшен-мультсериала OK K.O.! Let’s Be Heroes, а рисуют «Мао Мао» студии Cartoon Network и Titmouse («Металлопокалипсис», «Братья Вентура»). У проекта размытый старт — первый эпизод вышел в конце мая, ещё восемь обещают показать 28 июня, а полноценный выход намечен на 1 июля.