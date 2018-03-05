Какие сериалы посмотреть? Март 2018

В этом месяце мы не спешили с дайджестом сериалов, потому что большинство самых интересных премьер выходит во второй половине марта. Зато тогда мы увидим сразу два очень ожидаемых сериала — в том числе «Террор», который нам обещали ещё в прошлом году. А ещё нас ждут продолжения: одной из лучших комедий 2017-го, супергеройской вселенной Marvel на Netflix и сериала, который фанаты буквально спасли от закрытия.

Террор

Когда и где? 26 марта 2018, AMC (в России — 29 марта)

Что? Полярные ужасы и приключения. Экранизация одноимённого романа Дэна Симмонса

О чём? О реальной экспедиции Франклина на кораблях «Эребус» и «Террор», которая пропала во льдах к северу от Канады в XIX веке. По сюжету книги и сериала моряков сгубили не только мороз и цинга, но и кровожадный полярный демон Туунбак, похожий на гигантского медведя.

Чего ждём? Надеемся на пронизывающий до костей ледяной триллер, сочетающий атмосферу «Нечто» с чертами достоверного исторического сериала про XIX век. Хоррор, где ужас навевает не только чудовище, но и безумные и жестокие поступки людей.

Сразу отметим: шоураннер Дэвид Каджанич и режиссёр Эдвард Бергер ни в чём особо интересном ранее не были замечены (правда, у последнего большой опыт на германском ТВ). Зато актёрский состав хорош. Главную роль капитана Крозье, к примеру, сыграл Джаред Харрис (Мориарти из «Шерлока Холмса» Гая Ричи), старпома Фицджеймса — Тобиас Мензьес (Эдмур из «Игры престолов», оба Рэнделла из «Чужестранки»), а начальника экспедиции Франклина — Кириан Хайндс (Аберфорт из «Гарри Поттера» и Манс из «Игры престолов»).

Первые два эпизода уже показали на Берлинском кинофестивале, и отзывы пока положительные. Говорят, леденящая душу атмосфера книги передана очень здорово.

Криптон

Когда и где? 21 марта, Syfy

Что? Фантастика про другую планету по комиксам DC

О чём? О родной планете Супермена за столетие до того, как она (спойлер!) взорвётся. В центре сюжета — предки Супермена, а конкретно его дедушка Сег-Эл. На начало сериала род Элов обесчещен, и Сег-Эл пытается восстановить его доброе имя и влияние.

Чего ждём? Нечто в духе типичного сериала Syfy вроде «Тёмной материи», а не «Флэша» и прочих сериалов по DC. Супергероики тут не предвидится: криптонцы обретают сверхсилы только под светом земного Солнца, а у себя на планете они обычные люди. Продюсирует сериал Дэвид Гойер, один из создателей как трилогии Нолана, так и киновселенной DC.

Идея сериала у многих вызвала вопрос: а в чём интерес его смотреть, если судьба планеты и её обитателей известна заранее? Чтобы сохранить интригу, в сюжет добавили петлю времени а-ля «Терминатор». Судя по трейлерам, Криптон пытается взорвать злодей Брейниак, чтобы предотвратить появление Супермена (ну, не читают злодеи комиксов!). Заодно нам объяснили, каким чудом герб Элов так похож на латинскую S: оказывается, Сег-Эл получил его из будущего вместе с плащом внука.

Джессика Джонс

Когда и где? 8 марта, Netflix

Что? Супергеройская драма по комиксам Marvel

О чём? О Джессике Джонс — в прошлом супергероине, а сейчас мрачной, суровой и крепко пьющей частной сыщице , которая живёт в одном городе с Сорвиголовой, Люком Кейджем и Железным Кулаком.

Чего ждём? В новом сезоне Джессика будет изучать тайны своего прошлого и экспериментов, которые сделали её сверхчеловеком, — разумеется, выбивая двери и прикладывая плохих парней носом об стену. Ей также предстоит столкнуться с предубеждением общества в отношении супергероев — ну, не упустят создатели случая ввернуть метафоры расизма и сексизма. Недаром же поставили премьеру на Международный женский день!

Злодей-гипнотизёр Килгрейв в исполнении Дэвида Теннанта, побеждённый в прошлом сезоне, теперь будет появляться только в видениях и флешбэках. Совсем избавиться от него сценаристы не смогли. Судя по отзывам западных критиков, в сезоне «зияет дыра в форме Килгрейва»: новые злодеи не годятся ему и в подмётки, а сам гипнотизёр даже после смерти продолжает влиять на жизнь героев.

О Джессике и первом сезоне Джессика Джонс: всё о новой героине Marvel Главная героиня осени 2015-го в комиксах и сериале.

Лемони Сникет (2 сезон)

Когда и где? 30 марта, Netflix

Что? Комедийная сказка, экранизация серии книг Дэниела Хэндлера

О чём? О сиротках Бодлер, гениальных, но невезучих детях. Их дом сгорел, родители погибли, и троица кочует от опекуна к опекуну — один другого страннее. За детьми охотится коварный граф Олаф, который хочет сжить сирот со свету, чтобы заполучить их наследство. Он внедряется куда угодно благодаря актёрскому таланту и подстраивает им безумные ловушки. И всё это происходит в гротескно-абсурдно-винтажном мире, похожем на сон Тима Бёртона после просмотра «Семейки Аддамс».

Чего ждём? Сериал добрался до сюжета пятой книги цикла: Бодлеры отправляются в мрачно-готичную академию Остер, где их, конечно, поджидает Олаф в новом образе. Трейлер сулит нам цирк с плотоядными львами, жуткие хирургические операции на детях (в исполнении Олафа, конечно!), толпу злых крестьян с вилами и прочие поводы для чёрного юмора. Нил Патрик Харрис продолжит отжигать в роли Олафа, а спецэффекты, похоже, наконец-то станут более дорогими и качественными — к счастью, ведь дешевизна была главной проблемой первого сезона.

Вне времени (2 сезон)

Когда и где? 11 марта, NBC

Что? Фантастика о путешествиях в прошлое

О чём? О троице агентов — бойце Уайатте, историке Люси и пилоте Руфусе, — которые носятся на машине времени по разным эпохам. Они пытаются поймать межвременного преступника, пока тот не погнул континуум и не изменил историю США.

Чего ждём? Возвращения сериала, спасённого фанатами. «Вне времени» был закрыт после первого сезона за низкие рейтинги, дороговизну и иск о плагиате от авторов похожего сериала «Министерство времени». Но поклоники забросали NBC петициями, на студии Sony впечатлились и настояли-таки на съёмках второго сезона. Продюсируют по-прежнему Эрик Клипке (создатель «Сверхъестественного» и «Революции») и Шон Райан («Последняя надежда», «Власть закона»).

Судя по трейлеру, на NBC решили ублажать фанатов до оргазма: создатели ещё и воплотили в реальность популярный в фэндоме «шиппинг». Да, у Люси и Уайатта теперь официально роман.

Мы тоже болели за продолжение: Сериал «Вне времени» заслуживает второй шанс Этой хроноопере не хватает проработки персонажей и юмора, зато сценарии на основе реальных событий заставят вас с интересом зарыться в Википедию.

Сирена

Когда и где? 29 марта, Freeform

Что? Городская мистика, ужасы

О чём? О русалках. В маленьком прибрежном городке давно ходили о них легенды, а теперь на улицах появилась настоящая сирена. Она превратилась в человека с ногами, но выглядит странно, а ведёт себя ещё страннее.

Чего ждём? Никаких добрых диснеевских сказок! Сирена смотрится жутковато, а когда к ней пристают мужланы, рвёт их в кровавую жижу. Актрису на главную роль подобрали идеально: у Элин Пауэлл даже без грима очень необычное, «нечеловеческое» лицо. При этом злом представлена не сирена, а человечество: в трейлере прямым текстом говорят, что люди истребили большинство русалок в ходе геноцида.

Сериал можно сравнить с недавними фильмами «Холодная кожа» и «Форма воды», а также с артхаусным ужастиком «Побудь в моей шкуре». Создатели явно сами напрашиваются на это сравнение, как бы ненавязчиво вставив слова «under the skin» прямо в трейлер.

Сумеречные охотники (3 сезон)

Когда и где? 20 марта, Freeform

Что? Городское фэнтези, экранизация книжного цикла Кассандры Клэр «Орудия смерти»

О чём? Девушка Клэри — избранная, потому что в её жилах течёт кровь ангелов. Она, в отличие от людей, видит демонов и прочую нечисть. Поэтому её записывают в орден Сумеречных Охотников, который эту нечисть истребляет.

В оригинале охотники названы «теневыми», но «оговорка» в русской версии не случайная: «Орудия смерти» действительно часто сравнивают с циклом «Сумерки». Любовных терзаний здесь не меньше, чем охоты на демонов.

Чего ждём? Третий сезон будет по большей части основан на четвёртой книге цикла — «Город падших ангелов». К числу персонажей прибавится оборотень Джордан Кайл. Главной злодейкой останется королева демонов Лилит. Ну а Клэри предстоит ещё прокачать свои способности, получить новые татуировки-руны и продолжить крутить роман с недавно воскрешённым ею охотником Джейсом. Критики, как всегда, порвут сериал на лоскуты, но, судя по рейтингам, свою аудиторию он уже нашёл — в отличие от провалившейся в прокате киноэкранизации 2013 года.

Диета из Санта-Клариты (2 сезон)

Когда и где? 23 марта, Netflix

Что? Зомби-комедия

О чём? Простая риелторша Шейла превратилась в зомби и жрёт человеческую плоть, оставаясь при этом любящей мамой и женой. Её семья всячески пытается скрыть столь неудобный факт от соседей. Получается не всегда.

Чего ждём? Комедию на тему «что делать, если твоя девушка — зомби», состоящую из абсурдных ситуаций и чёрного юмора. Шейла продолжит пытаться сожрать соседей, а её семья — очень этого смущаться.

У руля сериала стоит Виктор Фреско, известный лишь по средней руки ситкомам вроде «Шон спасает мир» и «Энди Рихтер, властелин вселенной», которые в России едва ли кто видел. Зато на роль зомби-риелторши ему удалось заполучить Дрю Бэрримор («Крик», «Донни Дарко», «Инопланетянин»), а её мужа сыграл Тимоти Олифант («Хитмен», «Я — четвёртый).

Возвращаются после перерыва: Готэм, 4 сезон: 1 марта, Fox Однажды в сказке, 7 сезон: 2 марта, ABC