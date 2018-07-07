К завершающему спецэпизоду сериала Вачовски применимы все те же характеристики, что и к обоим сезонам. Финальный титр «Для наших фанатов» оправдан на 100%: что в визуальном, что в идейном плане финальный эпизод соответствует тому, к чему мы уже привыкли, и не старается особо экспериментировать. Поздно уже. Не до того. Так что этот текст не будет ни рецензией, ни анализом — просто размышлением, навеянным просмотром.

Sense8 Жанр: триллер об экстрасенсах

Продюсеры: Лили и Лана Вачовски, Дж. Майкл Стражински

В ролях: Брайан Дж.Смит, Тина Десай, Макс Римельт, Пэ Ду-на

Премьерный показ: июнь 2018, Netflix

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Чуть ли не каждый второй фильм или сериал сейчас норовит поговорить со зрителям о семейных ценностях. В Америке так уж точно. В последнее время тема семьи расширилась за пределы кровных и брачных уз. Супергеройские сериалы и «Форсаж» агитируют за «командную семью». Она состоит из близких людей, которые через многое вместе прошли и готовы жизнь отдать друг за друга. Но говорить и пропагандировать – это одно. А вот действительно создать достоверную семью на экране, а в идеале ещё и втянуть в её круг зрителя, удаётся единицам.

Кластер из «Восьмого чувства», их близкие и родные стали для меня такой семьёй. И расставаться с ними очень сложно и горько. Последний раз что-то подобное я испытывал, отложив финальный томик из основной серии книг Макса Фрая про Ехо. А в следующий раз мне это предстоит, судя по всему, когда закроют «Агентов Щ.И.Т.».

Грустно осознавать, что больше не будет коллективных песен и танцев, потрясающе красивого и окрыляющего группового секса или чувства покоя и единения, когда находишься в одной комнате с этими разными, но такими любимыми и любящими людьми. Людьми, которые заражают своей свободой, своей философией всеобщего понимания и принятия. Которые на своём примере показывают, как разные культуры, взгляды, сексуальные ориентации могут сосуществовать, работать вместе, образовывать единое целое. Единое идеальное человечество. Мир-семья.

В такой семье легко прощать родным их недостатки. Не имеют значения ни самоповторы, ни затянутости, ни упрощения. Пусть интрига скомкана, а богатый и потенциально интересный мир обозначен общими чертами. Зато всё кончится свадьбой в Париже, где соберутся все-все-все. Все друг друга простят, поймут, обнимут и закинутся волшебным кексом, привезённым явно из Голландии. Не будет только тех, кто в состоянии крайней расчленённости покоится на дне реки. А потому что нечего быть нетолерантным букой.

Удивительно, как Вачовски умудряются так гармонично поженить песнь любви и понимания с тоннами ультранасилия. Но это всё магия семьи. Что бы они ни творили ради своей философии, им веришь, они всегда правы.

Сериал закончился раньше, чем нужно. Но на яркой ноте. И как бы я ни ценил его значимость как произведения искусства, скучать я буду именно по людям, образам, ставшим на пару лет моей семьёй.