«Звёздные врата: Начало» — это фиаско

Египет, 1938 год. Звездные врата уже десять лет как найдены, однако профессор Пол Лэнгфорд и его дочь Кэтрин так и не выяснили, для чего предназначался таинственный артефакт. Все меняется, когда в их жизни появляется нацистский ученый Вильгельм Брюке. Брюке открывает врата и отправляется на Абидос, прихватив с собой профессора Лэнгфорда. Заручившись помощью двух молодых солдат, Джеймса и Вазифа, Кэтрин бросается спасать отца.

Stargate: Origins Жанр: фантастика о параллельных мирах

Режиссёр: Мерседес Морган

В ролях: Элли Галл, Филип Александер, Шван Аладдин, Коннор Триннир

Премьерный показ: 15 февраля 2018, StarGate Command

Продолжительность: 10 серий по 10–14 минут

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«Звездные врата» (1994)

С конца 1990-х и до начала 2010-х «Звездные врата» были одной из самых значимых телефраншиз. Но с закрытием сериала «Звёздные врата: Вселенная» она впала в анабиоз, и казалось, что на планах по ее развитию поставлен крест. И тут вдруг в феврале 2018 года на сайте StarGate Command вышел новый веб-сериал «Звездные врата: Начало». Вернее, даже не сериал, а телефильм, разбитый на 10 крошечных отрывков.

Задумка радовала оригинальностью. Создатели «Начала» перенесли действие в 1938 год, а главными героями стали профессор Пол Лэнгфорд, чья экспедиция откопала Звездные врата, и его дочка Кэтрин. Таким образом, «Начало» стало и продолжением, и предысторией франшизы, а сценаристы получили возможность рассказать, как начиналось изучение врат.

Согласно оригинальному фильму, первым до истинного назначения Звездных врат додумался Дэниел Джексон. Однако в первом сезоне «ЗВ-1» выяснилось, что Звездные врата запускали еще в 1940-х. Тогда эксперимент кончился провалом, и исследователи засекретили все упоминания о нём. В «Начале» же выясняется, что задолго до экспериментов американских военных о назначении врат догадался помешанный на оккультизме нацист Вильгельм Брюке, который и растолковал Лэнгфорду с дочерью тайну артефакта.

К сожалению, хорошую задумку похоронила реализация. «Начало» страдает от нехватки бюджета и вытекающих из неё проблем. Все взрывы выглядят компьютерными, натурные съемки слишком дёшевы, а неизвестные актеры жутко переигрывают.

И хотя по продолжительности мини-сериал вполне сравним с полнометражным фильмом, рассказанная в нём история выглядит скомканной, поверхностной и вторичной. По сюжету «Происхождение» напоминает оригинальный фильм Роланда Эммериха, только создатели почти не раскрывают персонажей и не объясняют причинно-следственные связи.

Главная героиня, Кэтрин Лэнгфорд, задумывалась как сильная, умная, умелая и независимая женщина, которая внесла неоценимый вклад во вселенную «Звездных врат». Исполнительница роли Кэтрин Элли Галл действительно старается, но, к сожалению, умной Кэтрин выглядит исключительно за счет идиотизма всех остальных, особенно глуповатых Джеймса и Вазифа. Да и сама Кэтрин недалеко от них ушла. Она не слушает ценных советов, не обращает внимания на очевидные факты, а ее опрометчивые шаги в финале приводят к крайне драматичным последствиям.

Временами всё вообще скатывается в самопародию. Создателям отказало чувство меры – они переборщили с попытками разбавить драму юмором. В итоге происходящее порой смахивает на фарс: нацисты ищут, с какой стороны лучше стоять перед камерой, и переодеваются в женское белье.

До самого конца кажется, что с каноном вселенной сериал состыковать невозможно. Финал «Начала» ловко устраняет все расхождения с каноном, однако при этом полностью уничтожает собственный вклад во вселенную. С тем же успехом сериал можно было просто не снимать.

«Звездные врата» вернулись, но так, что лучше бы и дальше оставались в анабиозе. Дешевый вторичный сериал с убогим сценарием, плохой актерской игрой и отвратительными спецэффектами – явно не то, что способно заново пробудить интерес к франшизе.

Если всё-таки хотите посмотреть Легально познакомиться с «Началом» можно только на портале StarGate Command. Первые три эпизода доступны бесплатно, а за остальные придется заплатить двадцать долларов. Это даст доступ не только к новинке, но и ещё к трем телесериалам