Аниме «Дети моря» — это волшебный вывих мозга

На летних каникулах школьница Лука навещает отца, работающего в местном океанариуме. Там она встречает пару странных мальчишек, Уми и Сору. Ребят вырастили в море дюгони, и теперь они могут жить под водой, знают тайны подводного мира и видят вещи, недоступные людскому взору. Они быстро сближаются с Лукой и решают вместе с ней отправиться на таинственный праздник морской жизни, куда стекаются обитатели океанов и которым по неизвестным причинам интересуются учёные и военные.

Kaijuu no Kodomo Жанр: городское фэнтези, магический реализм Режиссёр: Аюму Ватанабэ Первоисточник: манга Дайсукэ Игараси Роли озвучивают: Мана Асида, Хииро Исибади, Сэисю Урагами Роли дублируют: Арина Данилова, Юрий Пак, Сануржан Сулейменов Премьера в России: 10 октября 2019 Возрастной рейтинг: 12+ Похоже на: «Жизнь Будори Гуско» (2012) • «Железобетон» (2006)

Обычно создатели «кино не для всех» стараются с первых кадров дать понять зрителям, что перед ними. Многозначительные сцены с высокопарными диалогами или, напротив, долгим молчанием под пронзительную музыку, отсылки, цитаты и мрачные кадры прозрачно намекают, что сейчас придётся много думать, а не расслабленно хрустеть попкорном. С «Детьми моря» ситуация совершенно иная: фильм постоянно обманывает ожидания.

Начинается картина как типичный детско-юношеский мультфильм о девочке, которая находит необычных друзей и вместе с ними идёт искать приключений. Беззаботная атмосфера лета в прибрежном городке, где шумят волны и поют цикады, накрывает с головой и настраивает на просмотр лёгкого и доброго аниме вроде «Тайной жизни пингвинов». Но тон истории постепенно становится всё более серьёзным, а в дружеских чувствах героев начинают сквозить романтические нотки. Тут уже возникают ассоциации с работами Макото Синкая о трагической любви людей из разных миров.

Иедва успеваешь настроиться на просмотр мелодрамы, как фильм превращается в самый настоящий артхаус уровня Дэвида Линча с калейдоскопом сюрреалистичных картин и философских вопросов о сущности вселенной. Этим лента напоминает «Жизнь Будори Гуско»: она тоже начинается как аниме про милых котиков, а заканчивается как психоделический трип.

Впрочем, если смотреть «Детей моря» внимательно, то можно сразу заметить, что фильм не так прост, как хочет казаться. В нём масса подтекстов, и у Аюму Ватанабэ достаточно мастерства, чтобы показывать, а не проговаривать все детали. Взять хотя бы сцену из самого начала, когда на тренировке по гандболу соперница ставит Луке подножку, та разбивает коленку и в отместку бьёт обидчицу в нос. И извиняться Лука отказывается, даже под угрозой исключения из секции: не она же первая начала! Обычные школьные разборки, житейское дело. Но на мысли о цене гордости и справедливости, о том, стоит ли отвечать злом на зло, этот момент уже наводит.

Интересно и то, что, несмотря на боль, героиня не идёт в медпункт, не обрабатывает рану, а бредёт с кровоточащей ссадиной по своим делам. Что это, желание продемонстрировать силу воли или привлечь внимание? Или боль в душе оказалась настолько сильной, что разбитая коленка на её фоне не стоит переживаний? Или, может, создатели фильма специально сделали героиню такой рассеянной, чтобы использовать её рану как метафору? Не зря ведь ссадина то и дело попадает в кадр, и можно увидеть, как она постепенно заживает, параллельно тому как Лука заводит дружбу с Уми и Сорой.

Благодаря таким незначительным, на первый взгляд, элементам история обретает объём без лишних слов. Но и с диалогами здесь полный порядок. Все они, от забавных дружеских перепалок до рассуждений о свойствах тёмной материи, звучат убедительно, изящно и уместно.

Особенно проникновенными получились речи Соры — хрупкого, загадочного паренька не от мира сего. У выросших в море ребят говорящие имена, и они им очень подходят. Сора с японского переводится как «небо», и герой, под стать своей стихии, прекрасен и неизмеримо далёк. Уми же значит «море», и он энергичный мальчуган, готовый делиться тайнами и способный увлечь за собой, словно волны отлива. Правда, и его непросто понять до конца, как непросто людям изучить океанские глубины.

Эта парочка показывает Луке, а вместе с ней и зрителям, настоящие чудеса. Некоторые из них, вроде таинственных метеоритов, фантастичны. Но многие другие совершенно реальны. Это мерцание планктона в волнах, песни китов и хоровод разноцветных рыб в толще воды, это ясная ночь посреди океана, когда звёзды отражаются в водной глади и кажется, будто ты попал в космос. Выглядит это всё потрясающе красиво. И не только за счёт качественной анимации, хотя она здесь на высоте: каждый жучок и веточка прорисованы до мелочей, а сцены, где герои бегут или плывут, поражают плавностью и динамикой.

У «Детей моря» невероятно самобытный и разнообразный графический стиль. Картинка то становится завораживающе реальной, то превращается в ожившую иллюстрацию. От видов морских глубин и их жителей просто дух захватывает, а уж картины зарождения Вселенной в конце фильма вообще заставляют вспомнить не то фрески из тибетских монастырей, не то работы Стэнли Кубрика.

Вторит всему этому визуальному великолепию музыка композитора Дзё Хисаиси, написавшего саундтреки едва ли не ко всем фильмам Хаяо Миядзаки. И она, как всегда, ненавязчива и атмосферна. Студия 4С, прославившаяся фильмами «Железобетон» и «Игра разума», сборниками «Гениальная вечеринка» и кучей шикарных короткометражек, снова доказала, что ей по плечу любые форматы и стили и что она может создать настоящий шедевр анимации.

Единственное, за что можно упрекнуть «Детей моря», так это за слишком резкий переход от чёткой и трогательной истории к пространным метафизическим размышлениям под совершенно безумный, местами жутковатый видеоряд.

К мыслям о непостижимости Вселенной, связи всего живого и прочих высоких материях, которые можно углядеть в фильме — а при повторном просмотре, как в любом приличном артхаусе, здесь наверняка получится отыскать и новые смыслы, — особых претензий нет. Они вполне логично завершают путешествия Луки, помогают её внутреннему росту и заодно дают зрителю пищу для ума. Но размышления вышли несколько затянутыми, да и подаются они чересчур внезапно и прямолинейно.

Обычно хорошие фильмы можно воспринимать на нескольких уровнях. Одни увидят на экране захватывающий экшен, другие заметят тонкий психологизм и отсылки, третьи рассмотрят глубокий философский подтекст. «Дети моря» — другой случай. Ты или проникаешься идеями создателей фильма и оригинальной манги и увлечённо расшифровываешь их послание, попутно любуясь видами, или смотришь красивый, но какой-то непонятный мультик от «этих странных японцев».

Усугубляет ситуацию и то, что ни в одном из официальных описаний или скриншотов нет и намёка на психоделию и философию. И тех, кто идёт в кинотеатр на лёгкое аниме про приключения детей на море, ждёт большой и, скорее всего, неприятный сюрприз.

Вопреки ожиданиям, «Дети моря» оказались не милым подростковым мультфильмом, а сложной историей о взрослении, познании себя и окружающего мира, настоящим артхаусом от аниме. С глубокомысленностью и сюрреализмом авторы немного перестарались, но благодаря потрясающе красивой картинке фильм впечатляет, даже если часть смыслов остается непонятой. Хотя в таком случае его не грех и пересмотреть: видеоряд и подтекст здесь настолько богатые, что каждый раз можно подмечать новые детали.