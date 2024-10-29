За ширмой тысячного ли: Марсианские яблони – мечта романтиков или реальность будущего?

Во время поездки в Объединённый институт ядерных исследований (г. Дубна) писатели-фантасты вместе с учёными искали ответ на Главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого: останутся ли наши следы на пыльных тропинках далёких планет?
«За ширмой тысячного ли – 2» – совместный проект Института развития интернета, Kino-Teatr.ru и Союза литераторов РФ. Задача – сделать отечественную научную фантастику снова великой, для начала наладив диалог между учёными и писателями-фантастами.
Вместе с ведущим проекта, историком и писателем Климом Жуковым, фантасты посетили пять российских научных кластеров. Общались с учёными, обсуждали свои гипотезы, изучали технологии. А потом, вдохновлённые увиденным, написали рассказы.
Космос и человечество сегодня
Мы развиваем множество проектов по исследованию и использованию космического пространства. Разрабатываем космические аппараты и станции, изучаем планеты и спутники. Активно исследуем Марс: сейчас несколько марсоходов анализируют образцы его грунта, запасы воды и атмосферу. Планируется отправка подобных аппаратов к другим планетам Солнечной системы.
Космические телескопы помогают нам познавать Вселенную за пределами домашней системы, наблюдать за развитием галактик, звёзд и планет. Мы строим и модернизируем космодромы, системы навигации и связи в космосе. Разрабатываем новые материалы, двигатели, системы управления, чтобы делать космические аппараты надёжнее. Всё больше узнаём о влиянии космических условий на живых существ, включая человека, разрабатываем технологии для повышения безопасности и комфорта пребывания в космосе, совершенствуем профилактику и учимся лечить заболевания, которые связаны с воздействием невесомости.
Фантастика и космос
Клим Жуков: Классическая научная фантастика – это всегда про освоение космоса. От Артура Кларка до Хайнлайна. Тут и Владимир Михайлов «Сторож брату моему» и, конечно, Кир Булычёв, и Саймак.
Антон Первушин (писатель-фантаст, инженер, научный журналист, историк космонавтики): Конечно, это центральная тема в научной фантастике, на Земле фантастике тесно, она стремится в космос. С XIX века главным вопросом было «Как добраться?» – начиная с Жюля Верна «Из пушки на Луну». Сюда же Уэллс и его «Война миров». В XX веке появились произведения, где в космос уже летали не одиночки, а коллективы на ракетах. К пониманию, как это должно выглядеть, пришли на рубеже 1950-х: об этом писал Кларк, писали Стругацкие в своём замечательном романе «Стажёры», и вообще весь этот цикл… Но потом наступил период разочарований.
К. Ж.: Да, стало понятно, что в ближайшие сто лет мы даже Марса не увидим своими глазами.
А. П.: Да, сначала был такой энтузиазм, Вселенная считалась населённой. Марс нам виделся тёплой, дружелюбной и обитаемой планетой. Многие учёные считали, что и Венера пригодна для жизни, что там есть динозавры. Не отрицалась возможность жизни на спутниках Юпитера и Сатурна. Мы недооценивали опасности космического перелёта: радиации, невесомости. А потом оказалось, что Вселенная совершенно другая и требуются иные ресурсы для освоения космоса.
К. Ж.: И чтобы причаститься того фундамента, который стоит в основе космической экспансии, мы и отправились в Объединённый институт ядерных исследований.
«Удивительно, но именно в ядерном институте мы поняли, что современная космонавтика – не зря и не напрасна, что мы двигаемся в очень интересное будущее»
Физика высоких энергий и при чём тут космос
Об этом рассказал Сергей Мерц, кандидат физико-математических наук
Сергей Мерц: Мы сейчас находимся внутри синхрофазотрона. Вообще мы занимаемся исследованием микромира, но единственное, где можно воспроизвести космические условия на Земле в каком-то виде – это на ускорительных комплексах. И это будет реализовываться, у нас будут фундаментальные установки, мы будем тут воссоздавать то, что происходит в космосе с электроникой, биологическими организмами, приматами. Иван Наумов (писатель-фантаст, поэт, сценарист): Какие гипотезы будут проверяться в первую очередь? С. М.: Будет исследоваться состояние кварк-глюонной плазмы – вещества, которое было в первые мгновения после Большого Взрыва. Будет исследоваться переход между ней и ядерной материей, в которой мы все живём. И. Н.: А в обработке результатов исследований используются нейронные сети? С. М.: Да, всё больше и больше, у нас в лаборатории информационных технологий есть суперкомпьютер. И всегда есть недостаток людей, которые могут принести новые технологии в наш экспериментальный быт.
«Мы всегда за то, чтобы к нам приходили молодые, студенты, умеющие работать на современных компьютерах, с современными технологиями»
С. М.: К 2030-му году планируется запуск российской орбитальной станции. И вот станция «Сочи» (SOChI), которая позволяет нам протестировать электронику до того, как она выйдет в космос.
Саша Тетс (писатель-фантаст): А можно на этой замечательной штучке узнать, насколько защитится астронавт от того, чтобы ему был капут?
С. М.: Конкретно на этой – нет, но у нас строится станция облучения биологических объектов «Симба» для исследования влияния облучения на когнитивные функции приматов. К. Ж.: То есть астронавт может резко отупеть?
С. М.: Если по-простому, то да.
И. Н.: Но космос будет наш?
С. М.: Да! Космос будет покорён человечеством… Но нескоро.
После поездки Антон Первушин написал рассказ «Камень в пустоте и повелитель Вселенной» — о мире, где полёты в космос стали обыденностью и даже появилась возможность заявлять свои права на малые небесные тела.
Андрейчик пожал плечами. Потом усмехнулся чему-то своему и вдруг спросил:
– Ты Циолковского читал?
– Э-э-э… – Вальцев слегка растерялся. – Читал.
– Ну скажи что-нибудь, как Циолковский.
– Э-э-э… Земля… эта… это колыбель человечества, но нельзя вечно лежать в ней.
– Все цитируют Константина нашего Эдуардовича, но никто его не читает. – Андрейчик наставил указательный палец на напарника. – Теперь, уважаемые знатоки, правильный ответ: «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». Циолковский это не просто так написал. Он считал, что когда земляне выйдут в космос и расселятся по Солнечной системе, то откажутся от человеческих тел в пользу более совершенных организмов, которые он называл животными космоса.
– И вот этим занимается твой брат? Нормально хоть платят? – съязвил Вальцев.
– Зря иронизируешь. – Андрейчика было трудно смутить. – Мы с тобой давно животные космоса. Иван – генетик, работает в Лаборатории ядерных проблем. Они там изучают тихоходок и прочих экстремофилов. Тихоходки – это такие мелкие твари, похожие на толстых гусениц на восьми ножках. Способны выживать при сильном холоде и жаре, при высоких давлениях и в пустоте. Когда совсем плохо, впадают в анабиоз. Но главное, спокойно держат дозу ионизирующего излучения в тысячу раз большую, чем человек. Из тихоходок выделяют специфический белок, называется Dsup от damage suppressor – блокатор повреждений. Его вводят нам во время курса адаптогенной терапии. Поэтому мы такие борзые стали. Когда слышал в последний раз, чтобы космонавт «Внеземелья» загнулся от лучевой болезни? А теперь вспомни, как стакеры помирали после своих рекордных рейсов.
– Долго и мучительно помирали. – Вальцев покивал. – Начинаю понимать.
Иллюстрация к рассказу А. Первушина «Камень в пустоте и повелитель Вселенной»
Художник Анна Дербенёва
Жизнь на метеоритах и других планетах
А. П.: А ещё нам показали метеорит, на котором присутствуют окаменелости, то есть следы древней космической жизни.
«Больше всего поразило, что в институте занимаются астробиологией. Она кажется фантастической наукой!»
О следах жизни, принесённых из космоса, писателям рассказывал Михаил Капралов, научный сотрудник сектора астробиологии. Михаил Капралов: Мы занимаемся поиском окаменелых микроорганизмов. Они умерли очень давно, возможно, раньше, чем образовалась Земля. Изучаем метеориты определённого типа. Вот метеорит Оргей, которому примерно 4,5 миллиарда лет, и в нём обнаружены окаменелые микроорганизмы. С. Т.: Возможно ли, что этот метеорит проделал огромный путь, чтобы у нас обрести свой последний приют и принести нам образцы жизни, которая на нём была? М. К.: Я не был бы столь романтичен. Оргей, вероятно, имеет кометное происхождение… К. Ж.: Причём это была не интерсистемная, а внутренняя наша комета? М. К.: Да. А как известно, кометы собирают различный материал: выбросы планет, частички молекулярных облаков, космическую пыль. Не хочется говорить, что они мусорщики, но… К. Ж.: Коллекционеры.
С. Т.: Но жизнь во Вселенной точно есть? Или, по крайней мере, была? М. К.: Да. И она старше Земли.
Рассказ Саши Тетс вдохновлён Оргеем: в основе истории лежит идея, что жизнь зародилась на Марсе и только потом перебралась на Землю.
Иллюстрация к рассказу Саши Тетс «Эта жизнь – наша»
Художник Анна Дербенёва
А драматический рассказ Ивана Наумова «Марафонцы» посвящён учёным, которые работают с марсоходом, понимая, что плодами их трудов смогут воспользоваться только следующие поколения людей.
Иллюстрация к рассказу И. Наумов «Марафонцы»
Художник Анна Дербенёва
Также в этом выпуске – О концепции «отелей невесомости» для старых и хворых – Как писатели постояли на марсианском грунте, не покидая Земли – Сколько воды на Марсе в пересчёте не земные океаны – Зачем космонавтам делать инъекции белков тихоходок Что читать и смотреть по теме
С. Хокинг «Краткая история времени» В. Сурдин «Популярные космические мифы» Д. Костюков и З. Сурова «Космос»
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