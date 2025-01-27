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#Что почитать#фэнтези

Что почитать? 8 книг, от которых веет холодом

Издательство fanzon
27 января 15:00
269
5 минут на чтение
Есть книги, читать которые лучше строго в определённый сезон. Почему? Ради погружения в историю, само собой. Ассоциировать себя с главными героями и становиться участником невероятных событий куда проще, когда погода за окном такая же, как на страницах романа. 
Для тех, кто в книгах ценит атмосферу (особенно зимнюю), мы собрали восемь примечательных фэнтези-романов, от которых буквально веет холодом. У каждого из них свой сеттинг и настроение – среди такого многообразия выбрать то, к чему лежит душа, не составит труда.

Екатерина Соболь «Артефакторы. Осторожно, двери открываются»

В своей новой книге Екатерина Соболь (циклы «Дарители», «Анима», «Танамор») переносит читателей в заснеженный Санкт-Петербург. Вернее, в его альтернативную версию, которая уже много лет страдает от загадочных дверей. Откуда они берутся и куда ведут – неизвестно. Ясно одно: если шагнуть в такую дверь, пути назад не будет. Но так было раньше. Всё изменилось после того, как Таня попала в Петербург из другого города, пройдя через ту самую дверь. Разобраться в непростой ситуации вызвался Антон – один из стражей, чья задача – закрывать двери и собирать выпадающие из них артефакты.
Кстати, артефакты – важная особенность местного мироустройства. Эти магические вещицы приходят с «той стороны» и могут оказаться как бесполезными, так и опасными. Некоторые из них и вовсе бесценны, потому что могут повлиять на судьбу всего города.

Книга привлекает харизматичным дуэтом главных героев-противоположностей, интересным сеттингом, неторопливой романтической линией, а также отсылками к классике и цитатами великих поэтов.

Денис Ганиман «Легенды Эоса. Украденная душа»

Кажется, что от одной обложки «Украденной души» становится забко. Дебютный роман Дениса Ганимана был тепло принят ценителями отечественного фэнтези. Это уютная, но отнюдь не детская история о грандиозном путешествии через весь мир навстречу судьбе. Героиня по имени Олаи слишком юна для тяжёлых испытаний, но выбора у неё не осталось. Брат девушки, Тар, пропал, и она готова на всё, чтобы отыскать его.
На своём пути Олаи встретит и верных друзей, и опасных врагов. Кроме того, трудное странствие осложняет грядущая катастрофа. Мир Эоса вот-вот погрузится в хаос, ведь древнее зло уже пробудилось и готово разрушать.

Автор гармонично сочетает элементы сказки, мифа и фэнтези, рассказывая историю, наполненную чудесами.

Алекс Анжело «Кай»

Вот уже несколько лет не выходят из моды ретеллинги – переосмысления классических сюжетов на современный лад. Роман «Кай» из их числа. Как нетрудно догадаться по названию, это вольная интерпретация сказки Андерсена «Снежная королева». Главный герой книги художник, который стремится узнать правду о своём прошлом. Много лет назад он выжил в жестокой метели. И теперь настал черёд вернуть зиме долг: Дева Льда вернулась, чтобы забрать сердце Кая.
Алекс Анжело показывает знакомые образы Герду, самого Кая и, конечно же, Снежную королеву – с новой стороны. Здешняя Дева Льда – персонаж более глубокий по сравнению со сказкой. Читатели узнают, что сделало эту холодную леди такой, и вместе с героями выяснят, так ли жестока она на самом деле.

Ана Тхия «Все люди Севера»

Кажется, скандинавский сеттинг никогда не потеряет популярности. Роман «Все люди Севера» основан на легендах о Рагнарёке – последней битве богов и неминуемом конце света. По сюжету, мир охватила вечная зима. Она принесла с собой голод и войну – но даже в столь тёмный час люди не потеряли надежду.
Избранные – конунг Скалль и вёльва Улла – стали проводниками и защитниками простых людей. Их почитают как тех, на кого можно положиться во времена мрака. Но так ли чисты намерения этих двоих?

Опираясь на скандинавские мифы, Ана Тхия создаёт свой уникальный мир с неоднозначными героями, за судьбами которых хочется наблюдать.

Анна и Марк Коэн «Геммы. Сыскное управление»

Авторы психологического триллера «Пирог с крапивой и золой» возвращаются с новой историей, пронизанной зимним настроением. «Геммы. Сыскное управление» – первая часть трилогии в жанре фэнтезийного детектива.
Читателям предстоит распутывать сложные дела вместе с четвёркой харизматичных героев, наделённых сверхспособностями. Отдельного упоминания заслуживает сеттинг: события романа происходят в альтернативной версии Российской империи XVIII века. Кстати, скоро выйдет вторая книга цикла с подзаголовком «Орден Сияющих».

Анастасия Гор «Рубиновый лес»

Анастасия Гор зарекомендовала себя как успешный автор отечественного фэнтези. Её книги радуют поклонников неповторимой атмосферой и запоминающимися персонажами, реалистичными и нетривиальными. «Рубиновый лес» – не исключение. Первая книга дилогии, события которой разворачиваются в холодном скандинавском сеттинге, повествует о вечном союзе принцессы Рубин и дракона Соляриса.
В прошлом Сол должен был убить новорождённую девочку, но ему не дали исполнить задуманное и прокляли. С тех пор судьбы дракона и принцессы связаны: лишь она может быть его наездницей. Вдвоём им предстоит разгадать тайну красного тумана, в котором бесследно пропадают люди.

Ульяна Черкасова «Золотые земли. Вампирский роман Клары Остерман»

«Вампирский роман» – новая история во вселенной «Золотых земель», но читать её можно отдельно от прочих книг цикла. А те, кто знаком с романом «Золотые земли. Его забрал лес», будут рады появлению знакомых героев.
Книга написана в эпистолярном жанре: через личные заметки, письма и газетные вырезки читателям открывается невероятная правда о жизни Клары Остерман, о том, что скрывается под маской преступницы и шпионки, о жестоких экспериментах её отца и о вампире, с которым Клару свела судьба. В романе видны готические мотивы и отсылки к классическим сюжетам о ночных кровопийцах, а история происходит в декорациях, напоминающих Российскую империю XVIII века.

Мария Вилонова «Перекрёсток трёх дорог»

Ещё одна книга, обложка которой обещает морозный зимний сеттинг. Ещё бы, ведь писательница (изначально получившая признание в сети) при работе над романом ориентировалась на скандинавскую и кельтскую мифологии.
В эпоху, когда само мироздание затрещит по швам, родятся великие герои. Так гласит древнее пророчество. Много ли в нём правды? Ужасающая война уже на горизонте, а спасителей всё не видать. Ферр – жрец, что держит путь в неизвестность. Вместе со спутницей-иноземкой он ищет пропавшего брата, не догадываясь, какая роль уготована ему в грядущих событиях.

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Издательство fanzon

Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».

#Что почитать#фэнтези
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