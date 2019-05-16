Андрей Лях «Челтенхэм»: роман на грани гениальности и графомании

Книга поражает — но читать её довольно сложно

Далекое будущее. Специальный агент земного Института Контакта Диноэл Терра-Эттин отправляется на далекую планету со средневековым укладом, чтобы раскрыть некую тайну…

Жанр: фантастика, фэнтези

Издательство: «Эксмо», 2019

Серия: «Повелители вселенной. Лауреаты фантастической премии «Новые горизонты»»

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Есть книги, говорить о которых очень трудно, но не говорить невозможно. С одной стороны, они потрясают воображение, с другой — потрясающе хорошими их не назовешь. «Челтэнхем» Андрея Ляха как раз из таких.

При чтении этого текста сразу становится понятно, за что он получил премию «Новые горизонты», которая с 2013 года вручается за художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю. Оригинальности здесь хоть отбавляй, серьёзность и масштаб поднимаемых тем удивляет, да и стиль отличный.

Перед читателем разворачивается история о том, как земляне осваивают космос, налаживают контакт с другими цивилизациями, управляют прогрессом (или он управляет ими?), жертвуют всем во имя науки, и им плевать на какие-то время и пространство. Для главных героев романа фактически нет ничего невозможного, если на горизонте вдруг маячит возможность совершить подвиг.

Действие происходит в фантастически продуманном мире.

Кажется, что автор держит в голове историческую хронику, каталог технических новинок Вселенной и геополитическую статистику за несколько десятилетий, и события самой книги составляют лишь сотую долю того, что осталось «за кадром». Масштабность замысла поражает. Перед нами многомерный конструкт, в котором количество фантодопущений измеряется десятками, если не сотнями.

Ещё отметим идеально выписанные боевые сцены — экшен зашкаливает, и порой оторваться от текста просто невозможно. Стиль тоже не подкачал — правда, временами предложения растягиваются на десять-пятнадцать строчек, и любителям простого ясного языка это не слишком понравится.

Наибольшее удовольствие можно получить, если отслеживать все реверансы, которые автор делает в сторону чужих миров и произведений. Палитра аллюзий весьма широка: от Mass Effect до Набокова и от Хайнлайна до Миядзаки. Однако, пожалуй, самыми неожиданными можно считать два момента: когда Андрей Лях открывает «истинную» тайну происхождения одного из главных героев «Гарри Поттера» и когда Диноэл Терра-Эттин отправляется «летать» по улицам Лондона на манер марвеловского Человека-паука.

Однако у «Челтэнхема» есть и минусы, о которых невозможно умолчать.

Самое досадное — это инфодампы (объяснение законов мира и предыстория событий, подающиеся через диалог персонажей). Очень часто, когда автору необходимо ввести читателя в курс дела, он усаживает героев друг напротив друга, и они начинают выдавать тирады на полторы страницы формата «историческая справка о таком-то периоде жизни в таком-то регионе» либо «техническая справка о такой-то технологии». Почему это нельзя делать иначе (через глоссарий, например) — неясно.

Раздражает несокрушимость и всемогущество главных героев.

Когда в десятый раз читаешь о том, как Ричард и Диноэл выбираются из любых приключений без единой царапины, а женщины (обязательно красивые и с огромной грудью) запрыгивают к ним в постель по щелчку, это начинает утомлять. Странно обнаруживать архетип Марти Сью в таком серьезном произведении.

Самого первого и поверхностного ознакомления с кромвелевскими архивами (большая часть документации, естественно, исчезла, но и уцелевшего было достаточно, чтобы оценить масштаб опасности) хватило, чтобы Диноэлу и его людям разрешили практически всё. Даже в самых деревянных чиновничьих головах достало разумения сообразить, какая малость отделяет Землю от почетного места в бесконечном списке погибших цивилизаций.

Печалит и невозможность однозначно рекомендовать «Челтэнхем» любителям какого-то конкретного жанра. Здесь намешано всё — от космооперы до ромфанта, от альтернативной истории до шпионского боевика, и сложно сказать, кому придется по вкусу такая сборная солянка.

Но «захлебнуться» тут можно не только жанрами. На читателя высыпается такое количество подробностей, мелких деталей и имён, которые не играют какой-либо существенной роли в сюжете, но при этом весьма утяжеляют повествование, что прочитают книгу в один присест лишь сильные духом.

Кажется, что автору начисто отказало чувство меры.

В романный объём он впихнул материала как минимум на трилогию. И, по-хорошему, текст стоило бы либо безжалостно резать, вычищая лишние детали, либо расписывать на цикл.