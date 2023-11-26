Юный Джоэл Саксон учится в самой престижной школе Соединённых Американских Островов — академии Армедиус. Здесь готовят рифматистов — боевых магов, которые могут оживлять начерченные мелом рисунки, чтобы противостоять диким меловым созданиям, меллингам, пожирающим всё живое. Джоэл одержим рифматикой и знает о ней всё — вот только способностей у него нет. Но когда в Армедиусе начинают пропадать студенты, именно Джоэлу предстоит заняться расследованием.

Brandon Sanderson

The Rithmatist

Роман

Жанр: подростковое фэнтези

Выход оригинала: 2013

Художник: С. Шикин

Переводчик: А. Третьяков

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2023

Серия: «Звёзды новой фэнтези»

Возрастной рейтинг: 16+

480 с., 4000 экз.

«Рифматист», часть 1

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Дж. М. Миро «Обыкновенные монстры»

Сандерсон создал очень интересный мир: Американские острова (каждый из которых носит название какого-нибудь штата) середины XIX века используют технологии, основанные на зубчатых передачах. Даже в долларовых монетах тут спрятан миниатюрный механизм, а в церкви стоят заводные статуи апостолов. О различиях с нашей реальностью автор сообщает дозированно, не вываливая читателю на голову ворох незнакомых понятий,— то тут, то там возникает какой-нибудь занятный факт или деталь знакомой героям повседневности вроде витража с изображением святого Евклида. И всё же о многих аспектах вселенной хотелось бы узнать побольше — Чосонская империя, захватившая всю Европу, или таинственная Башня на острове Небраска упоминаются лишь вскользь.

Зато о местной магии роман рассказывает всё и даже больше. Рифматика — наука оживления меловых линий — продумана Сандерсоном настолько, что между главами нашлось место даже отрывкам из учебников, которые штудируют ученики Армедиуса. Круги, защищающие от нападения противника, можно чертить десятками разных способов — и каждая схема кажется вполне логичной. Так, монстрик, нарисованный со всеми подробностями, будет лучше защищать хозяина, чем бесформенная клякса — в общем, к финалу книги читатель начнёт разбираться в тонкостях рифматического

искусства не меньше главного героя.

Впрочем, наверное, чуть-чуть меньше — ведь Джоэл, сын меловых дел мастера, удивляет своими познаниями даже учителей. Главный герой получился на редкость приятным — это талантливый мальчик, который понимает, что его мечта вряд ли станет явью, но всё равно стремится к ней всем сердцем. Никакого всесильного Марти Сью: любовь к рифматике вполне прозаично мешает учёбе, а обширные познания порой оборачиваются заносчивостью — Джоэл далеко не идеален, но всё же в трудной ситуации ведёт себя как настоящий, преданный друзьям герой. Да и товарищи вышли вполне ему под стать — Мелоди, рифматистка-троечница, предстаёт забавной и яркой девушкой, которая не раз выручает Джоэла своим напором и очаровательной наглостью. А чудаковатый профессор начертания Фитч выступает в роли своеобразного сенсея — даром что сама мысль о сражении вызывает у него дрожь в коленках.

Вместе троица раскрывает тайну загадочных похищений учеников академии — и заодно нападает на след злодея, опасного для всех Американских островов. Применять дедукцию в кресле у камина некогда — с самого начала роман берёт быстрый (иногда чересчур быстрый) темп, подкидывает героям улику за уликой и испытание за испытанием. Благодаря этому книга читается влёт, а незатейливая детективная линия завершается не одним, а сразу двумя неожиданными поворотами, которые ставят всю историю с ног на голову и заставляют с нетерпением ждать продолжения. И тут кроется самое большое разочарование «Рифматиста» — второй том цикла под рабочим названием The Aztlanian пока так и не написан. Остаётся надеяться, что в этот мир Сандерсон когда-нибудь вернётся — меловые рисунки ещё многое не успели поведать.

Итог: отличный роман с ярким миром и неглупыми героями. Рекомендуется всем, кто соскучился по качественной подростковой фантастике и ударным финальным твистам.

Под «Колесом времени» Брендон Сандерсон известен своим умением быстро писать и конструировать магические системы. И если со вторым у «Рифматиста» всё в порядке, то первое, как ни странно, не задалось — замысел романа возник у писателя ещё в 2007 году, когда он работал над другим циклом. А затем идею переехало «Колесо времени» — завершение эпопеи Роберта Джордана потребовало от Сандерсона слишком много усилий и не дало ему отвлекаться на собственные проекты. В результате первый том истории о меловых волшебниках увидел свет только в 2013 году — а до нас добрался на десятилетие позже.

— У тебя тут приключения, битвы с меллингами не на жизнь, а на смерть… А обо мне ты подумал? Почему не позвал с собой? Джоэл закатил глаза. — Нет, честно, с твоей стороны это было страшно непредусмотрительно, — не унималась Мелоди. — Зачем вообще заводить друзей, если не собираешься время от времени подвергать их смертельной опасности?

Читайте также Читаем книгу «Рифматист» Брендона Сандерсона — мастерски написанный «янг-эдалт» В отрывке мы знакомимся с главными героями и узнаём, как так вышло, что у главного героя нет никаких способностей рифматиста.