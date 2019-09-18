Цезарий Збежховский «Всесожжение»

Апокалипсис наступил: Бог покинул Землю, корабль, отправленный на его поиски, сгинул в космосе. Наследник технологической корпорации Францишек Элиас в своём замке готовится к сражению с Саранчой — гигантской террористической группировкой людей, заражённых компьютерным вирусом…

Cezary Zbierzchowski

Holocaust F

Авторский сборник

Жанр: философский посткиберпанк

Выход оригинала: 2004–2013

Художник: М. Емельянов

Переводчик: И. Шевченко

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Звёзды научной фантастики»

576 стр., 2000 экз.

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Наступление польской фантастики на наши полки продолжается: вслед за новым романом Яцека Дукая в той же серии издали сборник его «брата по разуму» Цезария Збежховского. С Дукаем его роднит размах фантазии, сложность идей, увлечённость «миростроительством» и явная нелюбовь к простым и однозначным ответам.

Действие романа «Всесожжение» и примыкающих к нему рассказов происходит в мире Раммы — в альтернативной реальности, на первый взгляд не отличающейся от нашей почти ничем, кроме пары-тройки географических названий. Время действия — будущее, эпоха победившего киберпанка. Люди входят в разнообразные «всемирные сети» с помощью вживлённых в мозг чипов и нанотрубок, а особая технология позволяет напрямую обмениваться «S-файлами», содержащими заархивированный эмоциональный и чувственный опыт. Богачи обеспечивают себе бессмертие, заключая мозг в специальную оболочку — «колыбель», чтобы его можно было пересаживать в новое тело после гибели предыдущего: герой «Всесожжения» таким образом существует уже сто лет. Искусственные интеллекты управляют «умными домами» и целыми корпорациями. Технологии создания андроидов и киборгов доведены до совершенства — они позволяют появиться на свет как устрашающей машине для убийства, так и идеальной жене и матери. Однако Збежховский не собрал бы столько жанровых премий, если бы просто играл с литературными штампами.

Главное отличие мира Раммы от нашего в том, что в нём действительно существует Бог. Он в виде информационной субстанции под названием «плазмат» обитал в мозгах некоторых людей — но далеко не всех. В один из дней «года Зеро» эти люди умерли, и Бог покинул Землю. Так начался Апокалипсис: люди, обменивающиеся «S-файлами», сходят с ума, а невесть откуда взявшийся вирус поражает миллионы пользователей сети, превращая их в объединённых телепатическими связями «вампиров» (они действительно пьют кровь, добывая из неё ценные наночастицы). Под натиском безумных орд постепенно сдают свои позиции островки цивилизации, одной из которых, мегакорпорацией «Элиас Электроникс», руководит герой романа — Францишек.

Разгар Апокалипсиса — страшное время, и Збежковский не жалеет красок для описания битв-мясорубок.

Люди и андроиды уничтожают друг друга и себе подобных самыми изощрёнными способами, используя в том числе и оружие на основе загадочной «френической» энергии, искривляющей пространство и время. А в промежутках между сражениями главный герой-рассказчик, путешествующий из тела в тело, размышляет, как человечество дошло до жизни такой, предаётся воспоминаниям о счастливом прошлом — и ищет пропавшего Бога даже тогда, когда сам об этом не знает. Межзвёздный корабль Heart of Darkness («Сердце тьмы» — литературных аллюзий у Збежховского немало) становится последней целью Францишека, а разгадка тайны Бога — финальной точкой истории, за которой следует совершенно неожиданная развязка…

Если «Всесожжение» — это богословский трактат, маскирующийся под киберпанк-боевик, то рассказы из того же цикла представляют собой целую мозаику жанров. Тут и философская притча («Другого не будет»), и параноидальный триллер («Место на дороге»), и сложносочинённая мистика («Монета»)… Они примыкают к роману, раскрывая его предысторию с разных сторон, а заодно дополняя друг друга — так, «Стакан лимфы» полностью переворачивает смысл предыдущего рассказа, «Место на дороге». Однако каждый из них вполне самодостаточен и достоин не только отдельного внимательного чтения, но и перечитывания.

Итог: удачное знакомство с новым самобытным автором из Польши — умным и изобретательным.

Игра в классики Вы можете начать с рассказов, следуя путём, которым открывал вселенную Збешховского польский читатель. Вы не сразу осознаете масштаб происходящего, но мягче и легче сможете воспринять всю необходимую информацию — и будете готовы к собственно «Всесожжению». А можно начать с романа — здесь порог вхождения в текст выше и сложнее, некоторые упоминаемые вскользь нюансы останутся непонятными, зато вы сразу увидите всю картину целиком. Из предисловия Владимира Аренева

Весь этот балаган, возведённый в квадрат Апокалипсиса святого Иоанна, который, по правде говоря, не напоминает даже войну (никакого фронта, только металлические пули и тысячи очагов борьбы, вспыхнувших по всей планете), начинался весьма невинно. Реклама улучшения памяти и сосредоточенности, обучения без усилий, достижения жизненных целей без стресса. Продвижение удовольствия под заказ, ВР-отдых, чудодейственные препараты от усталости и боли. Магические заклинания, которые начинаются с «нейро-» и «нано-», а заканчиваются «синергетическим взаимодействием миллионов сознаний».