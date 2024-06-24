    Книги | Обзоры книг
    #восточное фэнтези #рецензии на книги

    Челси Абдула «Вор звёздной пыли». В поисках волшебной лампы

    24 июня 2024
    Мария Лебеденко
    24.06.2024
    9007
    3 минуты на чтение
    #восточное фэнтези #рецензии на книги

    Лули Аль-Назари — легендарная торговка магическими артефактами, заключающими в себе магию джиннов. Но быть легендой далеко не безопасно, особенно если на тебя обращают внимание власть предержащие. Когда жестокий султан даёт Лули выбор: лишиться жизни или отыскать затерянную в песках волшебную лампу — героине ничего не остаётся, кроме как отправиться в опасное путешествие. Сопровождать её будут наследный принц, наёмная убийца и верный телохранитель, который на самом деле не человек…

    Челси Абдула «Вор звёздной пыли». В поисках волшебной лампы

    Chelsea Abdullah

    The Stardust Thief

    Роман

    Жанр: ориентальное авантюрное фэнтези

    Выход оригинала: 2022

    Переводчик: Т. Черезова

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024

    Серия: «Fanzon. Главные новинки фэнтези и фантастики»

    Возрастной рейтинг: 16+

    512 с., 7000 экз.

    «Звёздная пыль», часть 1

    Похоже на:

    Шеннон А. Чакраборти, «Трилогия Дэвабада»

    сказки «Тысяча и одна ночь»

    Свой дебютный роман писательница Челси Абдула решила посвятить необычной теме — арабской мифологии и сказкам «Тысячи и одной ночи». Параллели с последними напрашиваются сами собой — история о поиске лампы, внутри которой сидит джинн, способный выполнить любое желание, знакома каждому, кто в детстве читал об Аладдине или хотя бы смотрел одноимённый диснеевский мультфильм.

    Но обвинить книгу во вторичности не поднимается рука — уж очень удачно Абдула играет с известными образами, мастерски вплетая их в оригинальный фэнтезийный мир. Джинны здесь — не просто существа из красивых легенд (которые, кстати, разбавляют основное действие), а вполне реальные и очень опасные чудовища, обладающие разрушительной магией. Логично было бы держаться от них подальше — да только одна капля волшебной крови способна заживить любую рану и превратить пустыню в пышный сад. Нет ничего удивительного в том, что охотники не дают джиннам покоя, — а те не остаются в долгу, безжалостно истребляя смертных.

    Этот многолетний конфликт Абдула умудряется описывать в почти сказочном духе. Каждый раз, встречая на пути джинна, герои едва избегают смерти — но описания схваток и древней магии выходят такими поэтичными, что невольно затягивают. Атмосфера в «Воре звёздной пыли» проработана прекрасно: пары глав достаточно, чтобы с головой погрузиться в тот самый «волшебный Восток», где могут случиться любые чудеса. Но если внимательнее присмотреться к структуре романа, то становится ясно, что ничего особо революционного он не предлагает: это стандартный квест по поиску могущественного макгаффина.

    Всё решает удачный сеттинг и разнообразие приключений: Абдула не даёт персонажам отдохнуть, грамотно подкидывая им— и читателям — одно испытание за другим и между делом раскрывая особенности придуманного ей мира. Ровный темп, впрочем, удаётся выдержать не всегда, порой повествование чересчур перенасыщено событиями, но это можно объяснить недостатком писательского опыта.

    То, что автор — новичок, видно и по огромному количеству психологических травм, которое приходится нести героям. И торговка Лули, и принц Мазен, и убийца Айша вышли интересными личностями — у каждого из них яркий характер и уникальный голос. Однако в стремлении наделить персонажей богатым прошлым писательница вываливает на их бедные головы слишком уж много личных трагедий. Убитые родители, брошенные возлюбленные, одиночество и абьюз — на небольшую группу путешественников приходится столько проблем, что справиться с ними удалось бы лишь армии психологов. Конечно, всё это делает героев куда глубже, но временами их самокопание утомляет.

    Единственный, кто не так явно показывает, что отягощён грузом пережитого, — джинн по имени Кадир, партнёр торговки Лули. Он вышел довольно колоритным — бесконечно древнее существо, мотивы которого не всегда понятны людям. И всё же его магические способности не раз оказываются палочкой-выручалочкой, которая в последний момент помогает персонажам избежать смертельной опасности. Складывается впечатление, что героиня заслужила свою блестящую репутацию исключительно благодаря чудесному помощнику. По крайней мере, её попытки справиться с очередным врагом самостоятельно редко оказываются удачными.

    Итог: для дебютного романа очень хорошо. Недостатки, типичные для начинающих авторов, искупает неповторимая атмосфера арабских сказок, удачное переосмысление восточной мифологии и неплохо прописанные герои. Финальные сцены заставляют ждать продолжения — но его Абдула обещает закончить лишь в следующем году.

    Слово творца

    Я вдохновлялась сказками, которые мне рассказывал отец, когда мы жили в Кувейте. Когда я уехала, чтобы поступить в университет в Боулдере, Колорадо, то страшно скучала по дому, и именно истории отца вспоминались мне чаще всего. Я захотела написать что-то вроде признания в любви этим сказкам.

    Из интервью для Publishers Weekly

    — Не думай, что этот план даст вам над нами власть, бинт Луас. — Он прожег ее взглядом. — Вы все — убийцы. Никто и никогда не примет вас за воинов. 

    Айша несколько мгновений смотрела на него, а потом фыркнула и отвернулась.

    А кого же он тогда считает воинами, если не приукрашенных убийц?

    Челси Абдула «Вор звёздной пыли». В поисках волшебной лампы
    Стоит ли читать?
    Определённо, особенно любителям неевропейской мифологии и сказок.
    Удачно
    атмосфера арабских сказок
    красивый язык
    задел на продолжение
    Неудачно
    неровный ритм
    простота сюжетной структуры
    перебор с проблемами героев
    8
    Оценка
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Мария Лебеденко
    Редактор
    Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    World of Warcraft: Legion. Новая страница Азерота
    World of Warcraft: Legion. Новая страница Азерота
    Шон Хэмилл «Космология монстров»
    Шон Хэмилл «Космология монстров»
    Джим Батчер «Ведьмин час». Страх и ненависть в Чикаго
    Джим Батчер «Ведьмин час». Страх и ненависть в Чикаго

    Статьи

    «Мне нравится моя игра, потому что она милая». Дневник разработчика настольной игры «Космобюро» 10
    0
    3639
    «Мне нравится моя игра, потому что она милая». Дневник разработчика настольной игры «Космобюро»

    Андрей Колупаев — об истории создания игры про космических торговцев

    Художник Андрей Васильченко: 8
    0
    51148
    Художник Андрей Васильченко: тёмное фэнтези, светлые эльфийки и храбрые воины

    Художник из Великого Новгорода — о пути в профессию, любви к тёмному фэнтези и условности в выдуманных мирах

    Черновик 1079
    0
    86715
    Звоним «Охотникам за привидениями» в 131 выпуске «Фантастического подкаста»

    Кого вы будете сегодня слушать?

    Читаем книгу: Майкл Флетчер — Правда зеркала 1
    0
    57547
    Читаем книгу: Майкл Флетчер — Правда зеркала

    Отрывок, в котором Бедект сбегает из Послесмертия.

    Что такое формула Дрейка. Теория вероятностей о внеземных цивилизациях 9
    0
    90007
    Что такое формула Дрейка. Теория вероятностей о внеземных цивилизациях

    Есть ли хоть крупица жизни в бесконечном множестве миров

    Девин Мэдсон «Мы потребуем крови»
    0
    107204
    Девин Мэдсон «Мы потребуем крови»

    Городское фэнтези в корейском антураже

    Читаем комикс: «Доктор Монстр» 10
    0
    135921
    Читаем комикс: «Доктор Монстр»
    «Бессмертный. Сказки Старой Руси»: Первые впечатления 6
    0
    138501
    «Бессмертный. Сказки Старой Руси»: Первые впечатления

    Ранний доступ

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить