Лули Аль-Назари — легендарная торговка магическими артефактами, заключающими в себе магию джиннов. Но быть легендой далеко не безопасно, особенно если на тебя обращают внимание власть предержащие. Когда жестокий султан даёт Лули выбор: лишиться жизни или отыскать затерянную в песках волшебную лампу — героине ничего не остаётся, кроме как отправиться в опасное путешествие. Сопровождать её будут наследный принц, наёмная убийца и верный телохранитель, который на самом деле не человек…

Chelsea Abdullah The Stardust Thief Роман Жанр: ориентальное авантюрное фэнтези Выход оригинала: 2022 Переводчик: Т. Черезова Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024 Серия: «Fanzon. Главные новинки фэнтези и фантастики» Возрастной рейтинг: 16+ 512 с., 7000 экз. «Звёздная пыль», часть 1 Похоже на: Шеннон А. Чакраборти, «Трилогия Дэвабада» сказки «Тысяча и одна ночь»

Свой дебютный роман писательница Челси Абдула решила посвятить необычной теме — арабской мифологии и сказкам «Тысячи и одной ночи». Параллели с последними напрашиваются сами собой — история о поиске лампы, внутри которой сидит джинн, способный выполнить любое желание, знакома каждому, кто в детстве читал об Аладдине или хотя бы смотрел одноимённый диснеевский мультфильм.

Но обвинить книгу во вторичности не поднимается рука — уж очень удачно Абдула играет с известными образами, мастерски вплетая их в оригинальный фэнтезийный мир. Джинны здесь — не просто существа из красивых легенд (которые, кстати, разбавляют основное действие), а вполне реальные и очень опасные чудовища, обладающие разрушительной магией. Логично было бы держаться от них подальше — да только одна капля волшебной крови способна заживить любую рану и превратить пустыню в пышный сад. Нет ничего удивительного в том, что охотники не дают джиннам покоя, — а те не остаются в долгу, безжалостно истребляя смертных.

Этот многолетний конфликт Абдула умудряется описывать в почти сказочном духе. Каждый раз, встречая на пути джинна, герои едва избегают смерти — но описания схваток и древней магии выходят такими поэтичными, что невольно затягивают. Атмосфера в «Воре звёздной пыли» проработана прекрасно: пары глав достаточно, чтобы с головой погрузиться в тот самый «волшебный Восток», где могут случиться любые чудеса. Но если внимательнее присмотреться к структуре романа, то становится ясно, что ничего особо революционного он не предлагает: это стандартный квест по поиску могущественного макгаффина.

Всё решает удачный сеттинг и разнообразие приключений: Абдула не даёт персонажам отдохнуть, грамотно подкидывая им— и читателям — одно испытание за другим и между делом раскрывая особенности придуманного ей мира. Ровный темп, впрочем, удаётся выдержать не всегда, порой повествование чересчур перенасыщено событиями, но это можно объяснить недостатком писательского опыта.

То, что автор — новичок, видно и по огромному количеству психологических травм, которое приходится нести героям. И торговка Лули, и принц Мазен, и убийца Айша вышли интересными личностями — у каждого из них яркий характер и уникальный голос. Однако в стремлении наделить персонажей богатым прошлым писательница вываливает на их бедные головы слишком уж много личных трагедий. Убитые родители, брошенные возлюбленные, одиночество и абьюз — на небольшую группу путешественников приходится столько проблем, что справиться с ними удалось бы лишь армии психологов. Конечно, всё это делает героев куда глубже, но временами их самокопание утомляет.

Единственный, кто не так явно показывает, что отягощён грузом пережитого, — джинн по имени Кадир, партнёр торговки Лули. Он вышел довольно колоритным — бесконечно древнее существо, мотивы которого не всегда понятны людям. И всё же его магические способности не раз оказываются палочкой-выручалочкой, которая в последний момент помогает персонажам избежать смертельной опасности. Складывается впечатление, что героиня заслужила свою блестящую репутацию исключительно благодаря чудесному помощнику. По крайней мере, её попытки справиться с очередным врагом самостоятельно редко оказываются удачными.

Итог: для дебютного романа очень хорошо. Недостатки, типичные для начинающих авторов, искупает неповторимая атмосфера арабских сказок, удачное переосмысление восточной мифологии и неплохо прописанные герои. Финальные сцены заставляют ждать продолжения — но его Абдула обещает закончить лишь в следующем году.



Слово творца Я вдохновлялась сказками, которые мне рассказывал отец, когда мы жили в Кувейте. Когда я уехала, чтобы поступить в университет в Боулдере, Колорадо, то страшно скучала по дому, и именно истории отца вспоминались мне чаще всего. Я захотела написать что-то вроде признания в любви этим сказкам. Из интервью для Publishers Weekly

— Не думай, что этот план даст вам над нами власть, бинт Луас. — Он прожег ее взглядом. — Вы все — убийцы. Никто и никогда не примет вас за воинов. Айша несколько мгновений смотрела на него, а потом фыркнула и отвернулась. А кого же он тогда считает воинами, если не приукрашенных убийц?